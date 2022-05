Handliche OTDR-Messinstrumente und zentralisierte Monitoring-Systeme

Im Mittelpunkt des Viavi-Auftritts auf der FTTH Conference 2022 in Wien sollen Test- und Messlösungen für den schnellen und zuverlässigen FTTx-Ausbau stehen.

Im Mittelpunkt des Viavi-Auftritts auf der FTTH Conference 2022 in Wien sollen Test- und Messlösungen für den schnellen und zuverlässigen FTTx-Ausbau stehen, so der Hersteller. Weitere Themen seien Vorträge zu den Themen OpenRAN, Breitbandausbau in Italien und In-Home-Breitband.

Viavi Solutions präsentiert auf der FTTH Conference 2022 (23. bis 25. Mai in Wien) Test-, Mess- und Überwachungslösungen für den FTTx-Ausbau. Im Fokus stehen dabei Prüfgeräte mit integrierter Testprozess-Automatisierung, die Unterstützung bei der schnellen und zuverlässigen Installation, Aktivierung und Wartung von Glasfaseranschlüssen bieten sollen. Ergänzt werde der Messeauftritt durch die Teilnahme an gleich drei verschiedenen Workshops: Am Messemontag ab 10.15 Uhr referiert Patrick Faraj zum Thema „Italy’s Broadband Deployment Status - network delivery challenges, processes implementation and choices made to deliver a gold standard network at scale”. Ab 14.30 Uhr folgt der Vortrag von Samuel Bureau im Rahmen des Workshops „Would OpenRAN pave the way for new xhaul operator??” Zeitgleich diskutieren die Viavi-Experten zudem zum Thema „In-home Broadband Excellence: A new world to discover.”

Interessenten können sich unter anderem über handliche OTDR-Testgeräte informieren, die dank automatisierter Anwenderführung eine fehlerfreie Durchführung komplexer bidirektionaler OTDR-Messungen erlauben sollen. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf zentralisierten Testlösungen. Der Hersteller zeigt in diesem Bereich das Monitoring-System ONMSi, das automatisierte und kontinuierliche Ferntests zur schnellen Zertifizierung und zuverlässigen Dokumentation der verlegten Glasfaserstrecken ermöglichen soll.

Das System unterstütze das Glasfaser-Management über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Installation über die Aktivierung bis hin zur lückenlosen Überwachung während des laufenden Betriebs. Darüber hinaus zeigt der Messtechnik-Spezialist mit dem Network-and-Service-Companion- und PON-Leistungspegelmessern kompakte Lösungen für die Service-Aktivierung in xPON-Netzen. Ebenfalls zur Ausstellung gehört der neue FiberComplete PRO, ein kompaktes All-in-One-Tool zur Abnahme und Qualifizierung von Glasfaserstrecken, das die Funktionen sechs verschiedener Glasfasertester in nur einem Gerät vereine.