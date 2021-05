Der Infrastrukturanbieter Metz Connect will nach eigenem Bekunden im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ die technischen Grundlagen für digitales Lernen verbessern. Dazu unterstütze man Schulen in Deutschland bei der Umsetzung der entsprechenden Projekte. Ziel sei es, die derzeit so wichtigen Voraussetzungen für digitales Lernen und Home-Schooling in Grund-, weiterführenden und berufsbildenden Schulen zu schaffen.

Dieser Trend sei allerdings nicht nur in Zeiten von Corona von Bedeutung – auch zukünftig werde die Digitalisierung im schulischen Bereich immer wichtiger. Das Angebot von Metz Connect umfasst neben Produkten und Systemen für die Netzwerkverkabelung in den Schulen auch die Informationsbereitstellung und nützliche Hinweise zu den Fördermöglichkeiten der einzelnen Länder, außerdem auch Hilfestellung für einen Medienentwicklungsplan (MEP).

Ein Baustein des MEPs ist unter anderem die strukturierte Gebäudeverkabelung. Im Speziellen geht es dabei laut Metz Connect um die Bereitstellung einer Infrastruktur für Kupfer- und Glasfaser-Netzwerke und verkabelter Sicherheitslösungen. Mit Produkten für den Schulgebäudebereich könne der Hersteller fast jede Aufgabe und Anforderung bei der Realisierung der Infrastruktur der „digitalen Schule“ erfüllen, so das Versprechen.

Mit dem sogenannten „DigitalPakt“ wollen Bund und Länder eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik erzielen – spätestens mit der Pandemie wurde der Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen deutlich. Mit dem im Mai 2019 in Kraft getretenen Vorhaben stehen insgesamt mindestens 5,5 Milliarden Euro bereit. Rein rechnerisch steht somit jeder der ungefähr 40.000 Schulen in Deutschland im Durchschnitt ein Betrag von 137.000 Euro zur Verfügung. Die genaue Mittelaufteilung hängt vom Bemessungsprinzip ab, das jedes Land in seiner Förderbekanntmachung festlegt.

Weitere Förderungen für einen Breitbandanschluss im Rahmen des BMVI-Förderprogramms sind möglich. Der DigitalPakt Schule und die Breitband-Förderung des BMVI ergänzen sich: Über das Breitbandprogramm wird die Internetanbindung bis in den Keller eines Schulgebäudes finanziert. Die Vernetzung innerhalb des Gebäudes sowie zwischen mehreren Schulgebäuden auf demselben Schulgelände und die WLAN-Verfügbarkeit ist durch den DigitalPakt finanzierbar.

Metz Connect will Schulträger mit einer schnellen und hochwertigen Netzwerkinfrastruktur unterstützen, damit nach der Ausstattung eines Schulgebäudes mit einem Glasfaseranschluss die zur Verfügung stehende Bandbreite in allen Unterrichts- und Verwaltungsräumen auch tatsächlich ankommt. Installateure, die bereits mit Schulen zusammenarbeiten, können das Angebot von Metz Connect nutzen, um nach einer Bestandaufnahme der bestehenden schulischen Infrastruktur ein Konzept für die Realisierung einer zukunftsoffenen, leistungsstarken Datennetzwerktechnik zu entwickeln.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

METZ CONNECT GmbH

Digitalisierung

Digitale Transformation