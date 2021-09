Für einen begrenzten Zeitraum bietet Fluke Networks einen Rabatt von bis zu 2.500 Euro für die Inzahlungnahme auf alte Kupferkabel-Messgeräte an.

Fluke hat nach eigenen Angaben eine Aktion gestartet, die Anwender dabei unterstützen soll, alte Kabeltester auf den neuesten Stand zu bringen. Damit wolle man sicherstellen, dass kabelgebundenen IoT-Netzwerke den Standardanforderungen für Power over Ethernet (PoE) entsprechen.

Weil immer mehr Menschen, Prozesse, Daten und Geräte sich mit dem Internet und untereinander vernetzen, führt die Nachfrage nach einem besseren Netzwerkzugriff mit minimalen Unterbrechungen zu mehr Installationen von PoE-Infrastruktur und kompatiblen Geräten – all dies in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen. Eine kürzlich von Cisco durchgeführte Studie ergab, dass bis 2023 fast 70 Prozent der vernetzten Geräte in Westeuropa verkabelt oder über WLAN verbunden sein werden.

Für einen begrenzten Zeitraum bietet Fluke Networks einen Rabatt von bis zu 2.500 Euro für die Inzahlungnahme auf alte Kupferkabel-Messgeräte an. Kunden, die ihr altes Messgerät, gleichgültig welcher Marke oder welches Modell, in Zahlung geben, können einen neuen Kabelanalysator von Fluke für die neuesten PoE-Standards zu einem reduzierten Preis erhalten. Diese Aktion läuft laut dem Hersteller vom 1. September bis zum 15. Dezember 2021. Kunden können ihr gewünschtes Kabel-Messgerät einfach im Rahmen des Eintauschangebots bei ihrem bevorzugten teilnehmenden Vertragshändler erwerben.

