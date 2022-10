Das vor Kurzem vorgestellte Kategorie-8.1-Netzwerkkabel von Sommer Cable unterstützt eine maximale Übertragungsfrequenz von 2.000 MHz sowie eine Datenrate von bis zu 40 GBit/s und soll sich daher zum Beispiel gut für den Aufbau von Ethernet-Hochgeschwindigkeitsnetzwerken in der Gebäudeverkabelung - vor allem für die Verbindung zwischen Routern und Switches - eignen.

Das „CAT.8.1-Netzwerkkabel 580-0802FC“ im halogenfreien LSZH-Mantel mit einem Gesamtdurchmesser von 8,2 mm und AWG22/1-Querschnitt (0,62 mm) verfüge über große Leistungsreserven und eine besonders gute Qualität, unter anderem zur Erfüllung der Normen IEC 60332-1-2, IEC 60754-1/2, IEC 61034-1/2 sowie der hohen Brandschutzklasse B2ca (schwer entflammbar, geringe Wärmefreisetzung).

Es besitzt eine hochwertige Zweifach-Schirmung aus einzeln geschirmten Adernpaaren (PimF) plus Gesamtgeflecht aus verzinntem Kupfer, was für eine optimale und verlustfreie Signalübertragung sorge. Power over Ethernet (PoE/PoE+/POE++) Anwendungen sind laut Sommer Cable ebenso möglich wie die Übertragung von digitalen und analogen Signalen, Video, Daten, Sprache und VoIP (Voice over IP). Das Kabel erfüllt alle Anforderungen gemäß Anwendungsklasse 1, die eine Übertragungslänge von maximal 30 Meter vorsieht und ist abwärtskompatibel zu den Kategorien 7 A bis 5.

Ergänzend zur Meterware liefert der Kabelhersteller passende GHMT-zertifizierte und feldkonfektionierbare Steckverbinder: Der RJ45C8XL-Kabelstecker biete ein innovatives Gehäusekonzept mit Kabelauslass in vier verschiedene Richtungen und lässt sich – neben dem vom Hersteller empfohlenen Kategorie-8.1-Meterware-Kabel – mit jeder Litzen- oder Massivdraht-Leitung mit einem Querschnitt von AWG22 bis AWG26 und einem Durchmesser von 5,0 bis 8,5 mm kombinieren.

Die Einbaubuchse RJ45CF8XL – passend für Leitungen von AWG22 bis AWG24 mit einem Durchmesser von 7,0 bis 8,5 mm – ist im marktüblichen Keystone-Format ausgeführt. Die bis zu 15 Meter lange, einsatzfertige Patch-Version C8HQ ist mit geschirmten RJ45-Kategorie-8.1-Steckern nach Industrie-Standard konfektioniert. Die mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen sollen einen perfekten Schutz gegen Korrosion bieten– auch noch nach vielen Steckzyklen. Eine (violette) Knickschutztülle mit integriertem Rastnasenschutz verhindere zudem das Verhaken der Kabel oder ein Abbrechen der Rastnase.

Jedes Kabel wird vor dem Versand für einen Kategorie-8.1-Channel-Link getestet, so der Hersteller weiter.