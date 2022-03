Kompletteres Angebot beim Glasfaserausbau

Mit einem deutlich erweiterten Dienstleistungsangebot will sich die TKT Vivax Group auf der Anga Com 2022 als „One-Stop-Shop" für den Glasfaserausbau präsentieren. Unter einem Dach biete der Breitbandspezialist künftig das komplette Know-how, das für die Planung, den Bau und den Betrieb von Breitbandnetzen nötig ist.

Neben den Tochterunternehmen Vivax Consulting, Vivax Engineering und Vivax Solution (IT-Entwicklung) stellen sich im Mai in Köln mit der Vivax Net erstmals auch die Tiefbau-Tochter sowie die Fördermittelberater der LBG Breitbandgesellschaft der breiten Öffentlichkeit vor, so die Ankündigung. Ein weiteres Messethema: Praxisorientierte Ansätze für den Aufbau von Netzbetriebsgesellschaften, etwa in Kooperation mit externen Investoren.

„Wir zeigen, wie Versorgungsunternehmen den eigenwirtschaftlichen mit dem geförderten Glasfaserausbau bestmöglich kombinieren können, um auf der einen Seite schnell in die Umsetzung zu kommen und auf der anderen den flächendeckenden Ausbau sicherzustellen", beschreibt Dirk Fieml, Geschäftsführer der TKT Vivax Group einen weiteren Schwerpunkt.

Mit ihrem Ansatz sei das Unternehmen einer der wenigen Dienstleister, der tatsächlich einen Full-Service für alle Facetten des Breitbandausbaus anbiete. Das Spektrum reicht von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planungs- und Umsetzungsbegleitung von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen. Auch der Vertrieb von Breitband-Produkten sei abgedeckt. Zielgruppe seien sowohl Stadtwerke, Netzbetreiber wie auch Kommunalverwaltungen und Landkreise.