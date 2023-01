Das 1991 gegründete Unternehmen LWL-Sachsenkabel mit Sitz in Gornsdorf im Erzgebirge ist ein Unternehmen der Amphenol Corporation und LANline-Leserinnen und -Lesern durch viele Artikel und Vorträge auf den Tech Foren bestens bekannt. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind Glasfaserlösungen für Telekommunikation, Breitbandausbau, Rechenzentren, Industrie und Broadcast sowie Spezialfasern für anspruchsvolle lasertechnische und spektroskopische Anwendungen.

Neuer Geschäftsführer der LWL-Sachsenkabel GmbH ist seit dem 1. Januar 2023 Dr. Michael Müller. Der promovierte Maschinenbauingenieur folgt auf Silvia Duus, die nach 15 Jahren an der Unternehmensspitze in den Ruhestand treten wird. Michael Müller will nach eigenen Aussagen den Wachstumskurs des Verkabelungsspezialisten fortsetzen und vor allem die Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Breitbandausbau nutzen.

Silvia Duus trat 2001 als technische Leiterin in die LWL-Sachsenkabel GmbH ein. Nach wichtigen Beiträgen zu Produkt- und Fertigungsentwicklung sowie Neukundengewinnung wurde die Diplom-Physikerin 2007 in die Geschäftsführung berufen. Mit ihrer Tätigkeit an der Unternehmensspitze verbindet sich der kontinuierliche Aufstieg des Unternehmens vom reinen Glasfaserkonfektionär zu einem der führenden deutschen Lösungsanbieter für glasfaserbasierende Infrastrukturen in den Bereichen Telekommunikation, Rechenzentrum, Broadcast, Sensorik, industrielle Produktion und Medizintechnik.

Ihr Nachfolger will diesen konsequenten Wachstumskurs fortsetzen. Der promovierte Maschinenbauingenieur war zuletzt in verschiedenen leitenden Positionen sowie der Geschäftsführung eines international agierenden Spezialisten der Elektronen- und Laserstrahltechnik tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in Vertrieb, Projekt- und Produkt-Management sowie umfassende Expertise auf dem Gebiet der Produktionstechnik.