Die Harting-Technologiegruppe hat die Baureihe der PushPull-Steckverbinder erweitert. Der Mini PushPull ist eine wasser- und staubdichte Version des ix-Industrial-Gbit-Ethernet-Interfaces. Es soll besonders für die schnelle und zuverlässige Datenanbindung in anspruchsvollen Industrieumgebungen und Applikationen geeignet sein, die der Witterung ausgesetzt sind.

Mit der Mini PushPull-Baureihe bietet Hating die ix-Industrial-Ethernet-Schnittstelle für 10 GBit/s Ethernet mit Kategorie-6 A -Leistung nach eigenen Angaben ab sofort auch in einer wasser- und staubdichten Ausführung an. Standardisiert nach IEC/PAS 61076-3-124 biete Steckgesicht im Mini-PushPull-Format eine absolut zuverlässige Übertragungsleistung und optional Spannungsversorgung via PoE/PoE+.

Mit einem 30 Prozent kürzeren Gehäuse – verglichen mit dem hauseigenen PushPull RJ45 – erhalten Anwender eine miniaturisierte Datenschnittstelle für anspruchsvolle Applikationen. PushPull sei die richtige Geräteanschlusstechnik, wenn es um hohe Robustheit in Verbindung mit einfacher und prozesssicherer Bedienung in wasser- und staubdichter Ausführung IP65/IP67 geht, so der Hersteller weiter.

Die Buchsen in drei Ausführungen als gewinkelte Variante, gewinkelt vertikal sowie als vertikale Version erhältlich. Alle Buchsen sind wahlweise in den Kodierungen A und B für Ethernet und Signale verfügbar. Die Datenkontakte sind als SMD-Kontakte ausgeführt. Damit können Gerätehersteller die Leiterplattenbuchsen im normalen Reflow-Lötprozess verarbeiten. Das für alle passende Buchsen passende Mini PushPull-Anbaugehäuse wird bei der Geräteintegration vor einem rechteckigen Montageausschnitt montiert und verbindet die Leiterplattenbuchsen in Schutzart IP65/IP67 mit der Außenwelt.