Multifunktionsgehäuse und konfektionierte Kabelstrecken

LWL-Sachsenkabel will auf der Anga Com 2022 (10. bis 12. Mai in Köln, Halle 8, Stand C9) Lösungen für die Glasfaserverkabelung in den Segmenten FTTB, FTTH und FTTC vorstellen. Zudem zeige man konfektionierte Kabelstrecken mit den neuen VSFF-Steckverbindern CS, SN und MDC, die Übertragungsgeschwindigkeiten jenseits von 400G in Rechenzentren unterstützen.

Im Bereich FTTB legt das sächsische Unternehmen den Fokus auf seine Produkt- und Verfahrenslösung F2X, die insbesondere zur schnellen Nachrüstung von Glasfaser-Gebäudeanschlüssen an Einfamilienhäusern zum Einsatz kommt. Für den Anschluss von Mehrfamilienhäusern präsentiere man zudem ein Glasfaserabschlusspunkt (GF-AP) mit vorkonfektionierten Pigtails, die verglichen mit einer Spleißlösung größere Flexibilität bei der Installation ermöglichen sollen. Im Segment FTTH stellt der Verkabelungsspezialist außerdem eine installationsfertige Wandhalterung für die einfache Montage eines vorkonfektionierten ONT (Optical Network Termination) vor.

Weiterer Schwerpunkt des Messeauftritts soll ein komplett bestücktes, einsatzbereites Multifunktionsgehäuse (MFG 18) sein, das Sachsenkabel gemeinsam mit GET Gerätebau-Energieanlagen-Telekommunikation aufgebaut hat. Es enthält ein Kompaktspleißmodul Twin für bis zu 24 Ader-Pigtails mit abgewinkelter Kabelabfangung und zwei separaten Spleißkassetten für ein erleichtertes Spleißen und Einführen der Kabel in die Kassette sowie eine schwenkbare Spleißbox mit seitlichem Kabeleingang und Kabelführungshaken, die für bis zu 96 Fasern vorkonfektioniert ist.

Darüber hinaus können sich Interessente am Stand ausführlich über konfektionierte Kabelstrecken mit neuen CS-, SN- und MDC-VSFF-Steckverbindern (Very Small Form Factor) informieren, die zur Erhöhung der Packungsdichte im Core Bereich von Telekommunikationsnetzen dienen.

Außerdem will der Hersteller konfektionierte Bündelader- und Breakout-Kabel zeigen, die beispielsweise für die Verkabelung in Industriegebäuden, Datenschränken oder bei 5G-Netzen zum Einsatz kommen. Die Kabel kann er mit Zug- und Schutzelementen sowie – für die Anwendung im 5G-Bereich – mit unterschiedlichen IP-Schutzklassen fertigen.