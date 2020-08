Für Netzwerktechniker und Administratoren ist die Entscheidung darüber häufig eine sehr große Herausforderung, welches Messgerät oder Werkzeug sich am besten für die bevorstehende Fehlersuche oder Fehlerbehebung in einem Netzwerk eignet. In den meisten Fällen hat man bekanntermaßen immer das Falsche oder gar kein Mess-Tool zur Verfügung, um vor Ort Fehler zu finden und zu beheben. Klar ist jedoch auch, dass die Vielfalt der heutigen IT-Welt auch die Messgeräteplanung überfordern kann. Grund für ein Scheitern ist häufig auch das nicht vorhandene Budget für neue oder umfangreichere Messmittel.

Für alle IT-Experten mit diesen Sorgen bietet Netool.io nach eigenen Angaben nun eine Lösung an. Das Gerät passe wegen der geringen Größe in jede Hosentasche. Der IT-Experte habe nun stets das passende Messgerät für die Netzwerkanalyse- und -übersicht dabei. Der Hersteller verspricht, dass es nur Sekunden dauere, alle wichtigen Parameter des Netzwerkes auszuwerten sowie zusätzlich bei tiefer gehenden Anwendungsproblemen Pakete aufzuzeichnen und im pcap-Format zu speichern. Die Auswertung erfolge schnell und unkompliziert über eine eigene App, die für iOS, Android oder Windows in den jeweiligen App-Stores verfügbar ist.

Das Netool.io kostet 199 Euro und ist bei Netpeppers erhältlich. Weitere Informationen stehen unter https://www.netpeppers.com/messtechnik-datennetzwerke/netoolio/ zur Verfügung.

