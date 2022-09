LWL-Sachsenkabel ist nach eigenen Angaben der erste europäische Vertriebspartner von OFS Fitel, LLC. für die patentierte AccuCore-HCF-Hohlkernfaser (Hollow Core Fiber).

Die Premium-Faser sei zur Highspeed-Datenübertragung entwickelt worden und ermögliche im Vergleich zu Glasfasern mit siliziumbasierendem Festkern eine Reduktion der Latenzzeit um rund 30 Prozent. Damit eigne sie sich insbesondere für den Einsatz in Hochleistungsrechnern sowie für zeitkritische Anwendungen wie etwa den Hochfrequenzhandel an Börsen.

Statt über einen siliziumbasierenden Kern überträgt die HCF-Faserdie Lichtsignale über einen Luftkern. Sie eignet sich damit insbesondere für Anwendungsbereiche, in denen Latenzwerte von größerer Bedeutung sind als die Dämpfung. In naher Zukunft sollen weitere Einsatzbereiche mit geringer Latenztoleranz hinzukommen, darunter autonomes Fahren, 5G-Antennenanbindung und Secure Communications.



Die Accucore-Faser unterstützt aktuell Datenübertragungen im Wellenlängenbereich um 1.550 nm – an einer Ausweitung des Wellenlängenspektrums werde seitens OFS gearbeitet. Sie ist in Ausführungen für den Innen- und Außenbereich erhältlich. Anwender können zwischen Kabelvarianten mit zwei oder vier Fasern wählen. Verfügbar sind Streckenlängen von einem Meter bis zu einem Kilometer. Da sich die Fasern mit Standard-Steckverbindern wie LC und SC versehen lassen, kann der Betreiber sie problemlos in Standard-Festkernfasernetze einbinden, so LWL-Sachsenkabel.



Aktuell bezieht Sachsenkabel die vorkonfektionierten Kabel noch direkt von OFS. In Zukunft soll jedoch auch die individuelle Konfektionierung am sächsischen Produktionsstandort umgesetzt werden.