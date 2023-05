Rosenberger OSI hat mit dem Patch Location Rack Comfort einen Neuzugang im Rechenzentrums-Portfolio vorgestellt. Es handele sich um ein auf die Anwendung zugeschnittenes, sehr kompaktes Verkabelungsrack, das sich im Rechenzentrum mit der Rückseite an Wänden installieren lässt. Es ist somit nicht nur in der limitierten Tiefe, sondern auch in der Zugänglichkeit platzsparend, einfach zu bedienen und ausschließlich von vorne zugänglich, so der Hersteller weiter.

Ziel der Neuentwicklung war es laut Rosenberger OSI, möglichst platzsparende Objekte im Rechenzentrum zu installieren, die Verkabelung weitestgehend aus den Standard-Serverschränken zu entfernen und gleichzeitig ein komfortables und einfaches Handling zu gewährleisten.

Im Rechenzentrum ist Platz die wertvollste Ressource und RZ-Betreiber sehen sich zugleich vor die Herausforderungen gestellt, dass die Anforderungen für die Verkabelung weiter steigen. Verkabelungs-Racks benötigen enorm viel Platz und die aktuellen Sicherheitsanforderungen erfordern limitierten und kontrollierten Zugang zur Infrastruktur. Daraus folgt die Notwendigkeit, zunehmend bislang nicht verwendete Flächen zu nutzen und Kabelverteilungen in möglichst hoher Dichte bei gleichzeitig effizienter Bedienbarkeit zu installieren.



Als Lösung für diese Problematik empfiehlt Rosenberger OSI für das RZ der Zukunft anstelle voluminöser 19“ Verkabelungsracks angepasste, komfortable Patch Location Racks im kompakten ODF-Style Format. Diese sollten mit dicht gepackten und flexiblen Verteil- oder hybriden Spleißgehäusen bestückt sein und eine optionale Dachverkabelung bieten.

Diese Faktoren flossen in die Entwicklung des neuen Racks ein, so der Hersteller weiter. Neben einem kompakten Design bietet es eine „aufgeräumte“ und platzsparende Falttür. Zudem verfügt es über ein UHD-Verteilgehäuse mit Antistress-Kabelführung für bis zu 576 Fasern oder ein hybrides UHD-Spleißgehäuse mit Antistresskabel-Führung für bis zu 288 Fasern. Im Maximalausbau im Einzel-Rack ermöglicht es bis zu 4.608 MDC- oder SN-Steckverbinder und bis zu 2.304 LCC-Duplexverbindungen. Durch die innovative Antistress-Kabelführung werde unnötiges Fädeln oder Ziehen vermieden.

Das Patch Location Rack Comfort eigne sich für eine High-Density-Patch-Lokation für Glasfaserkabel in Rechenzentren sowie als größerer Übergabepunkt für Netzübergänge (Meet-Me-Room), etwa in Colocation-Rechenzentren. Darüber hinaus sei es prädestiniert für einen Hauptverteilerschrank, Zwischenverteilerschrank oder Zonenverteilerschrank nach EN50173-3 mit sehr hoher Packungsdichte in Rechenzentren und IT-Räumen.