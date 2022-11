Das vor Kurzem vorgestellte UMJ-SL von Telegärtner soll sich in weniger als 90 Sekunden ohne Spezialwerkzeug installieren lassen. Durch seine kurze Baulänge von nur 32 Millimetern eigne sich das RJ45-Modul auch für Installationen in stark beengten Platzverhältnissen.

Geringer Platzbedarf und eine besonders einfache und schnelle Montage ohne aufwendiges Entdrillen der Aderpaare zeichnen laut Telegärtner das neue ungeschirmte RJ45-Modul UMJ-SL aus. Ader-Manager fixieren, Adern kontaktieren und Zugentlastung einrasten erfolgen im selben Arbeitsgang. Die gesamte Montage benötige so weniger als 90 Sekunden. Wie bei allen RJ45-Modulen von Telegärtner seien weder Spezialwerkzeug noch ein Auflegewerkzeug nötig.

Mit nur 32 Millimetern Gesamtlänge ist das UMJ-SL zudem äußerst kurz, was bei Installationen in beengten Platzverhältnissen wie in Zwischenverteilern in Decke und Boden, in Bodentanks, Unter-Putz-Dosen, flachen Kabelkanälen und beim Möbeleinbau besonders hilfreich ist.

„Überall dort, wo nur wenig Platz vorhanden ist, wo niederfrequente Magnetfelder Probleme verursachen, wo ein aufwendiger Funktions-Potenzialausgleich nötig wäre oder wo ein hoher Kostendruck besteht, ist das UMJ-SL die optimale Lösung“, so Manuel Rupp, Product Manager bei Telegärtner.

Das UMJ-SL übertrifft nach Angaben des Herstellers die Anforderungen der Kategorie 6 A nach DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 sowie die Category 6A nach ANSI/TIA-568.2, was durch das Type Approval des unabhängigen Prüflabors GHMT bestätigt wird. Das Modul eignet sich für 10 Gigabit Ethernet genauso wie für Four-Pair Power over Ethernet (4PPoE). Das ungeschirmte Kategorie-6 A -Verkabelungssystem aus UMJ-SL-Modul, Installationskabel und Patch-Kabel ist wie die geschirmten Verkabelungslösungen von Telegärtner mit einer 25-jährigen erweiterten Systemgarantie ausgestattet.