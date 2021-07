Mit dem vor Kurzem vorgestellten RTO6-Oszilloskop will Rohde & Schwarz seine R&S-RTO-Serie in puncto Leistung und Bedienbarkeit aufwerten. Dank einer aktualisierten Benutzeroberfläche, einem größeren 15,6-Zoll-Full-HD-Touchscreen und intuitiver Bedienlogik ermögliche es das Gerät, täglich anfallende Messaufgaben schneller zu erfüllen, so der Hersteller.

Mit erstklassigen Spezifikationen wie der effektiven Anzahl an Bits (ENOB) von 9,4, einer Aktualisierungsrate von einer Million Messkurven pro Sekunde sowie umfassenden Analysefunktionen liefert das R&S RTO6 laut Hersteller Elektronikingenieuren tiefe Einblicke in ihr Design. Das Digitaloszilloskop ist in sechs verschiedenen Ausführungen mit Bandbreiten von 600 MHz bis 6 GHz und einer Abtastrate von bis zu 20 GSample/s erhältlich. Die vollintegrierte Testlösung für den Zeit- und Frequenzbereich sowie die Protokoll- und Logikanalyse soll so Entwicklungsingenieure aus allen Branchen unterstützen. Das Gerät verfüge neben der hohen Aktualisierungsrate über eine ausgezeichnete Signaltreue, einen äußerst leistungsfähigen digitalen Trigger und einen reaktionsschnellen Speicher, so Rohde & Schwarz weiter.

Der 15,6-Zoll-Full-HD-Bildschirm mit intuitiver Touch-Funktion und die neu gestaltete Frontplatte sollen für eine schnelle Konfiguration der Messungen sorgen. Der deutlich größere Bildschirm erlaube zudem die maximierte Darstellung des Messkurven-Anzeigebereichs. Signale lassen mit dem R&S SmartGrid per Drag and Drop an verschiedene Stellen des Bildschirms ziehen.

Das R&S RTO6 ist ab sofort von Rohde & Schwarz als vierkanaliges Grundgerät mit Bandbreitenoptionen von 600 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz und 6 GHz erhältlich.

