Zu den wichtigsten und gleichzeitig am lebhaftesten diskutierten Themen im Infrastruktur-Umfeld zählt derzeit Single Pair Ethernet (SPE). Viele Fachleute stufen SPE als ernsthaften Kandidaten ein, um tatsächlich das Versprechen einer einheitlichen Kommunikationsbasis einzulösen.

Die LANline veranstaltet in diesem Jahr gemeinsam mit der renommierten Schwesterzeitschrift Markt & Technik das Single Pair Ethernet Forum in München. Unter der Überschrift „Von der Theorie in die Praxis“ befasst sich das Forum unabhängig und hochinformativ sowohl mit der Komponentenebene, mit Anwendungen, mit der Systemebene bis hin zu Netzwerkfragen.

Um eine Terminüberschneidung durch die Verschiebung der Hannover Messe (HMI) in den Mai zu vermeiden, haben wir uns entschlossen, das Single Pair Ethernet Forum nun am 12.Oktober 2022 auszurichten.

Alle Informationen zum Forum finden Interessierte auf https://events.weka-fachmedien.de/forum-single-pair-ethernet/home/. Die Deadline für Beitragsvorschläge ist der 29.April 2022.