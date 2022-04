Zeitsparende Konformitätstests von High-Speed-Kabeln und Backplanes

Die „R&S ZNrun Vector Network Analyzer Automation Suite“ steuert einen Vektornetzwerk-Analysator und eine Schaltlösung von Rohde & Schwarz für den automatisierten Test von Hochgeschwindigkeits-Ethernet- Kabeln. Im Vergleich zu manuellen Testverfahren für solche Kabel soll dies die Testzeit und mögliche Fehler deutlich reduzieren. Der Hersteller will seine Lösung erstmals auf der DesignCon 2022 in Santa Clara in Kalifornien zeigen.

Die Automatisierungssoftware erlaubt präzise und zeitsparende Konformitätstests von IEEE 802.3-Kabeln, so der Rohde & Schwarz. Angesichts immer größerer Datenmengen, die über das Internet übertragen werden, und der weltweit wachsenden Anzahl an Rechenzentren komme der ordnungsgemäßen Überprüfung von Ethernet-Kabeln eine entscheidende Bedeutung zu. Direct-Attach-Kupferkabel (DAC) gehören zu den wirtschaftlichsten Lösungen für Datenverbindungen über kurze Distanzen und finden daher breite Anwendung in Hochgeschwindigkeitsnetzen und Rechenzentren.

In solchen Anlagen ist oft eine enorme Anzahl von DAC-Kabeln verbaut, und ihre korrekte Funktion hat entscheidenden Einfluss auf die Funktion des Gesamtsystems. IEEE 802.3bj und IEEE 802.3by sehen Datenraten von 25 GBit/s pro Pfad vor, und IEEE 802.3cd deckt bis zu 50 GBit/s pro Pfad ab. Der neue Standard IEEE 802.3ck verdoppelt die Datenrate auf 100 GBit/s pro Pfad und ermöglicht damit die Kabelkonfigurationen 100GBase CR1, 200GBase CR2, 400GBase CR4 und 800GBase CR8. Mit zwei neuen Optionen für seine R&S ZNrun VNA-Automatisierungs-Suite will sich der Hersteller diesen Herausforderungen stellen.

Die ZNrun-K410-Softwareoption ist für automatisierte Kabeltests gemäß IEEE 802.3bj, by und cd konzipiert und ermöglicht Anwendern eine erhebliche Zeitersparnis. Die Lösung automatisiert die Messungen, die Nachverarbeitung der Ergebnisse für die Konformitätsmetriken Channel Operating Margin (COM) und Effective Return Loss (ERL) zur Beschreibung des Kanalverhaltens, die Analyse von Pass/Fail-Ergebnissen und Sicherheitsmargen, sowie die Erstellung des Prüfprotokolls. Die R&S-ZNrun-K411-Softwareoption ist bereits für Kabeltests gemäß Ethernet-Standard IEEE 802.3ck vorbereitet, der Datenraten von 800 GBit/s für 800GBase-CR8-Konfigurationen vorsieht.

Das System reduziere den Zeitaufwand für den gesamten Testablauf deutlich. Der Messaufbau basiert auf einem geeigneten Vektornetzwerkanalysator wie dem R&S ZNA oder R&S ZNB. Um dem Anwender die Handhabung zu erleichtern und eine kostengünstige Mehrtorlösung zur Verfügung zu stellen, unterstützt das System auch die R&S OSP Open Switch and Control Platform. Die Option R&S ZNrun-K410 soll bis Mitte 2022 verfügbar sein. Die Option R&S ZNrun-K411 folge zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls im Jahr 2022.