Rohde & Schwarz hat sein Portfolio an ZNA-Vektornetzwerkanalysatoren um Modelle bis 50 GHz und 67 GHz erweitert. Damit sollen die besonders gute HF-Leistung, die Hardwarearchitektur sowie die innovative und vollständig touch-basierende Bedienung der High-End-Instrumente für weitere Anwendungsgebiete zur Verfügung stehen, wie der Hersteller verspricht. Zu den wichtigsten Applikationen für die neuen Modelle zählen Signalintegritätsmessungen sowie die Charakterisierung von Komponenten und Modulen im Bereich 5G und Aerospace and Defense Testing.

Rohde & Schwarz hat nach eigenen Angaben mit dem R&S ZNA den weltweit ersten Vektornetzwerkanalysator mit vollständig touch-basierender Bedienung, vor zwei Jahren auf den Markt gebracht. Die jetzt eingeführten neuen Modelle erweitern den Frequenzbereich auf 50 GHz und 67 GHz. Sie bieten laut R&S beispielsweise eine exzellente Messdynamik und ein niedriges Messkurvenrauschen, zudem über ein komfortables GUI mit Bedienung ausschließlich über eine Touch-Oberfläche.

Die Hardwarearchitektur bietet bis zu vier interne phasenkohärente Quellen plus eine fünfte Quelle, die als zweiter interner Lokaloszillator oder als zusätzliche Quelle für Mischermessungen dienen kann. Zusammen mit einer echten Mehrkanalarchitektur mit bis zu acht parallelen Messempfängern eigne sich der R&S ZNA daher für anspruchsvolle Messungen an Komponenten und Modulen. Besonders bei Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im High-End-Bereich sollen diese Stärken zur Geltung kommen, etwa in der Luftfahrtindustrie.

Sie unterstützen die Charakterisierung von Radar- und Sende-/Empfangsmodulen, Antennenmessungen sowie Anwendungen im Satellitenbereich wie die Charakterisierung von Abwärtsumsetzern. Außerdem bieten sie die Möglichkeit sowohl für die Pulsgenerierung als auch die Pulsmessung, einschließlich einer Vielzahl von Trigger-Funktionen, so R&S.

