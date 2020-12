Panduit bietet innovative Lösungen für anspruchsvollste Industrieumgebungen – von Leitständen und Fertigungsbereichen bis hin zur Stromerzeugung. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Panduit an einer robusten physikalischen Infrastruktur, die zu einer Rationalisierung der Arbeitsprozesse und einer Steigerung der Produktivität führt. Im Angebot befinden sich zuverlässige, langlebige und sichere Verbindungslösungen für Netzwerke und die Stromversorgung.

Moderne Industrieunternehmen streben nach höherer Produktionsgeschwindigkeit und Kostenkontrolle – bei gleichbleibender Qualität, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit der Systeme. Für die Unternehmen ist es dabei wichtig, Partner zu finden, welche die einzigartigen Anwendungen verstehen, um die heutigen Herausforderungen zu meistern und sich für die Zukunft vorzubereiten.

Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäudeautomatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Wenn es beispielsweise um Themen, wie Cloud Computing, Infrastrukturmanagement, Netzwerkarchitekturen, Schaltschrankoptimierung, Kabelmanagement, Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungssysteme und Speichersysteme geht, kann Panduit aus seinem umfangreichen Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen schöpfen. Zum Produktspektrum gehören unter anderem Serverschränke, Racks, Kabelmanagement-Gehäuse, Routing und Kanäle, Kabelbinder und Zubehör, Kupfer-Verkabelungssysteme, Glasfaser-Verkabelungssysteme, Kennzeichnungssysteme, Klemmen, intelligente Stromleisten, Wärmeschrumpfsysteme, Erdungseinrichtungen, Werkzeuge und vieles mehr.

Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität und innovative Technologien. Das Familienunternehmen mit über 5.300 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Weltmarktführer investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in Kombination mit einem starken Partnernetzwerk, sind die Voraussetzungen für umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.

Alle weiteren Informationen finden Interessierte unter www.panduit.de.

