D-Link gab soeben die Verfügbarkeit seines AC1200-Dualband-Whole-Home-Mesh-Wi-Fi-Systems COVR-1102 bekannt. Das erste hauseigene Wi-Fi-zertifizierte EasyMesh-System stehe für lückenloses WLAN im ganzen Zuhause und lasse sich sehr leicht durch weitere COVR-1100-Geräte erweitern, so der Hersteller. Es unterstütze den neuen WPA3-WLAN-Verschlüsselungsstandard, um Kennwörter besser zu schützen und weitere Smart-Home-Geräte sicher ins heimische WLAN zu integrieren. Es ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz für 121 Euro oder 121 Schweizer Franken erhältlich.

COVR-1102 habe man speziell für die steigenden Anforderungen des vernetzten Zuhauses entwickelt, so D-Link. AC1200 Dualband soll das gesamte Potenzial des heimischen WLANs ausschöpfen. Ein aggregierter Datendurchsatz von bis zu 1.200 MBit/s pro Access Point sorge dann für schnelles und stabiles WLAN auf einer Fläche von bis zu 325 Quadratmetern. Jeder Covr Access Point verbindet andere Endgeräte in das gemeinsame WLAN. Auf diese Weise sollen Nutzer auf anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen – zum Beispiel Online Games, HD Videos oder Internettelefonie – in jedem Raum uneingeschränkt zugreifen können. Auch IoT-Geräte wie Sicherheitskameras oder vernetzte Lampen lassen sich laut D-Link zuverlässig und flexibel ins bestehende Smart Home integrieren.

Intelligentes Smart Roaming suche stets das beste Signal und verbinde Geräte ohne Unterbrechung. Für die Kommunikation zwischen den Access Points kann COVR-1102 auch Kabelverbindungen als Ethernet Backhaul nutzen, um die Kommunikation über 5 GHz zu optimieren.

Weitere Informationen stehen auf www.dlink.com bereit.