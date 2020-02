Wegen wachsender Risiken für die öffentliche Gesundheit durch das Coronavirus hat die BU Multimedia Solutions der Prysmian Group ihre Teilnahme an der diesjährigen Light + Building abgesagt. Der weltweit größte Kabelhersteller, bekannt unter der Marke Draka, hat sich nach einer umfassenden Risikobewertung dafür entschieden, in diesem Jahr nicht an der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik teilzunehmen. Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und Partnern stehen vor wirtschaftlichen Überlegungen, so eine aktuelle Mitteilung.

Nach einer umfassenden internen Risikobewertung habe die Prysmian Group, BU Multimedia Solutions, entschieden, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und die Teilnahme an der Light + Building abzusagen. „Es ist sehr bedauerlich. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass die verantwortungsvollste unternehmerische Entscheidung jetzt darin besteht, den größtmöglichen Schutz der Menschen zu gewährleisten“, erklärte Llyr Roberts, Global Vice President der BU Multimedia Solutions, Prysmian Group. Bei einer Teilnahme könne der Kabelhersteller Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher nicht garantieren.

Weitere Informationen stehen unter www.prysmiangroup.com zur Verfügung.