Der Frankfurter IT-Provider Wusys Solutions stellt mit „Private Multicloud“ einen neuen Service für mittelständische und kleinere Unternehmen bereit. Das Angebot soll den Unternehmen mehr Sicherheit für ihre Daten in der Cloud bei gleichzeitiger Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO ermöglichen.

Für Private Multicloud nutzt der Frankfurter IT-Dienstleister laut eigenen Angaben Kooperationen mit Partnern, die – ebenso wie Wusys selbst – Cloudinfrastrukturen und -dienste in Deutschland betreiben. Damit lasse sich im Vergleich zu den großen internationalen Cloudanbietern eine rein deutsche Private-Cloud-Struktur realisieren und eine garantierte lokale Datenhoheit für das Unternehmen umsetzen. Die räumliche Verteilung der Kooperationspartner in Deutschland sorge für Georedundanz und damit für Business Continuity im Katastrophenfall.

Den mittelständischen und kleineren Unternehmen biete man einen zentralen Ansprechpartner für die Planung, Realisierung und den Betrieb der Multi-Cloud-Umgebung, so Wusys. Damit trage man auch der Überlastung der IT-Fachleute in Unternehmen Rechnung.

„Wir kennen viele Unternehmen, die die Vorzüge und die Flexibilität der Cloud nutzen wollen, jedoch vor der komplexen Aufgabe zurückschrecken oder ihre Daten nicht in die Hände von internationalen Konzernen geben wollen oder dürfen. Oder sie wollen aus besagten Gründen der Public Cloud wieder den Rücken kehren“, so Wusys-CEO Gunter Papenberg. „Mit der Private Multicloud schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Daten bleiben in einem geschlossenen Cloudökosystem in Deutschland und unsere Kunden profitieren gleichzeitig von allen Vorzügen des Cloudprinzips.“

