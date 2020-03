Mellanox Technologies, Anbieter von End-to-End-Interconnect-Lösungen für Server und Speichersysteme in Rechenzentren, hat mit der Auslieferung von SN4000-Ethernet-Switches an Kunden begonnen. Die SN4000-Familie wird von Spectrum-3-Bausteinen angetrieben – dem laut Hersteller derzeit leistungsstärksten, skalierbarsten und flexibelsten 12,8-TBit/s-Ethernet-Switch-ASIC, der für Cloud-, Ethernet-Storage-Fabric- und KI-Interconnect-Anwendungen optimiert ist.

Die SN4000-Plattformen sind in mehreren Formfaktoren erhältlich und unterstützen eine Kombination von bis zu 32 Ports mit 400GbE, 64 Ports mit 200GbE und 128 Ports mit 100/50/25/10GbE. Die SN4000-Plattformen sollen die 200/400GbE-Leaf-Switches SN3000 zur Erstellung eines effizienten Leaf-/Spine-Netzwerks mit hoher Bandbreite ergänzen.

Spectrum-3 unterstützt mit der sogenannten FlexFlow-Paketverarbeitungstechnik und der auf WJH (What Just Happened) basierenden Echtzeit-Telemetrie eine besonders gute Skalierung sowie Tunneling und Netzwerkvirtualisierung. Spectrum-3 eigne sich daher ideal für den Aufbau massiver, hochleistungsfähiger Layer-2- und Layer-3-Fabrics, und zwar laut Mellanox sowohl für virtualisierte als auch nicht virtualisierte Anwendungsfälle. Die VXLAN-Unterstützung biete Single-Pass-Routing für mehr als 500.000 Tunnel, so der Hersteller weiter.

Weitere Informationen stehen unter /www.mellanox.com/products/ethernet-switches/sn4000 zur Verfügung.