Herausforderungen gemeinsam angehen

Christian Gansen, Field Marketing Manager DACH bei Vertiv: „Gar nicht oder negativ im Bewusstsein der Bevölkerung zu sein, ist grade für eine gesellschaftsrelevante Branche wie unsere ein großes Problem, wenn es darum geht, die eben genannten Herausforderungen zu meistern.“

Im LANline-Gespräch kommentiert Christian Gansen, Field Marketing Manager DACH bei Vertiv, den Start in die Messesaison 2022 und gibt einen Ausblick auf das hauseigene Engagement in diesem Umfeld. Digitale und Präsenz-Events bleiben der Branche erhalten.

LANline: Wie würden Sie das Jahr 2022 aus Sicht der Infrastrukturbranche unter den Bedingungen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs einordnen?

Gansen: Wir sehen nach wie vor eine sehr stark steigende Nachfrage für digitale Dienste, Colocation-Services und IT-Infrastruktur. Demgegenüber stehen natürlich aber auch die Inflation und Druck auf die Lieferkette – da ist die Rechenzentrumsbranche keine Ausnahme. Das geht gewissermaßen allen Bereichen so. Daher wird es wahrscheinlich keinen Hersteller geben, der nicht versucht, aktuellen und künftigen Disruptionen mit Verbesserungen entgegenzuwirken.

LANline: Wie reagiert Vertiv darauf?

Gansen: Wir bei Vertiv haben beispielsweise Teams, die intensiv daran arbeiten, neue Zulieferer zu identifizieren und Produkte zu überarbeiten, um einige der dringendsten Probleme, die wir haben, zu lösen. Vertiv reagiert auch mit einer Reihe von Preisgestaltungsplänen, Maßnahmen zum Inflationsausgleich und Änderungen im Management. Unsere verstärkten Investitionen in Forschung und Entwicklung haben zu innovativen Lösungen geführt, die unsere Kunden zu schätzen wissen, weil sie sich von anderen Anbietern abheben. Und auch wenn es manche Herausforderungen wie beispielsweise die Komponentenlieferung gibt, hat uns beispielsweise die Data Center World in Frankfurt gezeigt, dass die Branche läuft – und aufgrund ihrer Wichtigkeit für das tägliche Leben und Unternehmen auch laufen muss. Von den Kunden kommt dabei durchweg positives Feedback.

LANline: Welche Rückmeldung erhalten Sie denn konkret von Ihren Kunden?

Gansen: Die Marke Vertiv wird unter den Nutzern immer bekannter und immer öfter auch proaktiv bei Projekten angefragt. Dieses Rampenlicht ist grade in einer so disruptiven Zeit Herausforderung und Chance. Ich bin mir aber sicher, dass die Kunden sehen, dass wir ihnen auch und gerade jetzt die optimalen Lösungen und reibungslosen Service bieten, sodass das Feedback auch weiterhin so positiv ausfallen wird.

LANline: Mit dem Frühjahr 2022 beginnen auch wieder Messen und Kongressen – fast – ohne Restriktionen durch die Pandemie. Wie sind Ihre Erfahrungen bislang?

Gansen: Mit der Datacloud 2022 und der Data Center World in Frankfurt haben wir einen guten Startschuss für das Jahr 2022 gesetzt. Die DCW war die erste größere Messe ohne Restriktionen, und sie war ein voller Erfolg. Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten, und auch unser Stand war immer gut besucht. An diesen Erfolg wollen wir natürlich auch das restliche Jahr über anknüpfen, und wir würden uns freuen, unsere Partner, Kunden und Interessierte auf weiteren Veranstaltungen zahlreich begrüßen zu dürfen. Den Stand haben die Besucher übrigens häufig als spannend und eindrucksvoll beschrieben. Ich denke, die hybride Organisation dieser Veranstaltungen bisher zeigt das Spannungsfeld auf, in dem sich Events zukünftig bewegen werden. Denn nichts geht über den persönlichen und direkten Kontakt zu seinem lokalen Team und die Möglichkeit, gemeinsam auf solchen Events eine tolle Zeit zu verbringen. Aber auch digitale Teilnahmemöglichkeiten bringen Komfort und vereinfachen die Teilnahme für Personen, die keine Zeit für längere Reisen auf Messen haben. Hier wird es kein Entweder-Oder geben.

