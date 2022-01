Panduit erweiterte seine IT-Schanksysteme der Serie FlexFusion. Wie der Anbieter betonte, standen Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der Entwicklung im Vordergrund, um die steigenden Anforderungen von IT-Umgebungen zu erfüllen. Deswegen lassen sich die IT-Racks individuell konfigurieren und bleiben gleichzeitig maximal skalierbar zum Beispiel für laufende Erweiterungen im Rechenzentrum, so die Angaben.

Die Schranktüren der Serie sorgen mit einer hohen Luftdurchlässigkeit von 80 Prozent für bestmögliche Kühlung bei hoher Effizienz, so das Versprechen. Hier überzeuge vor allem die Stabilität der hochperforierten Tür, die man für einen einfachen Schrankzugang selbst in Reihenaufstellung noch um 170 Grad öffnen kann – freistehend sogar weit darüber hinaus. Die FlexFusion-Schränke für Server-, Netzwerk- oder hybride Anwendungen sind in Abmessungen von 600, 700 oder 800 mm Breite sowie 1.070 beziehungsweise 1.200 mm Tiefe erhältlich, so die weiteren Angaben. Man könne in drei HE-Schritten zwischen Höhen von 42 bis 51 HE auswählen.

Das FlexFusion-System entspreche den Standards EIA-310-E, TIA/EIA-942 sowie UL2416 und lasse sich per Online-Konfigurator auf der Panduit-eigenen Website zusammenstellen. Zu den Auswahlkriterien und Optionen gehören zusätzlich zu Größe, Farbe unter anderem die Verschlussart bis hin zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, Positionen der Steckdosenleisten/PDUs, verschiedene Sensoren, sowie das Kabel-Management. Darüber hinaus stehen verschiedene Möglichkeiten der werkzeuglos anpassbaren Kabelführung, leicht verstellbare Käfigmutter-Geräteschienen sowie eingelassene Hebegriffe an den Seitenwänden zu Verfügung.

Die IT-Schranksysteme FlexFusion eignen sich laut Hersteller insgesamt als universelle Plattform für alle Arten von Netzwerk- und Rechenzentrumsanwendungen, einschließlich Hyperscale-, Edge- und Colocation-Datacenter.