Kentix hat die SmartPDU als weiteren Ableger seiner PDU-Serie vorgestellt. Damit bietet der Hersteller nach eigenen Angaben eine skalierbare All-In-One-Systemlösung für das lückenlose Monitoring von Strom sowie für die Umgebung mit Brandfrüherkennung sowie Rack-Schließung.

Die modular aufgebaute PDU übernimmt als zentrales Steuerelement die redundante Komplettüberwachung aller wichtigen Parameter im Server-Schrank, so Kentix weiter. Benötigte Funktionserweiterungen lassen sich entweder über Hardware-Module einrichten oder in der Software freischalten, wobei das Konzept mehrere Redudanzebenen berücksichtigt. Die Serie umfasst neben den Einzel-PDUs auch Dual-Varianten mit 40 HE (vertikal) oder 2 HE (horizontal). Diese sollen besonders für Anwendungen im Edge-Computing ein Rundum-Sicherheitspaket zur Erfüllung von Anforderungen der ISO 27001 bieten.

Alle SmartPDU-Modelle sind mit geeichter Strommessung der wichtigsten Stromparameter ausgestattet. Daher können die Verbrauchsdaten auch im Colocation-Datacenter zur rechtssicheren Abrechnungen dienen. Die integrierte Differenzstromüberwachung erlaube es, die geforderten elektrischen Geräteprüfungen nach DGUV-V3 auch ohne Abschaltung durchzuführen und trage zu einer höherer elektrischen Sicherheit sowie einem erhöhten Brandschutz bei, wie Thomas Fritz, Gründer und CEO von Kentix, erklärt.

Die SmartPDU arbeitet nach dem Server-Client-Prinzip: Eine PDU (Server) sammelt alle Daten der angeschlossenen Client-PDU. Zusätzlich kann die Server-PDU auch einen externen Hauptstromzähler per Modbus-Ethernet auslesen und ermöglicht so eine direkte Berechnung der Power Usage Effectiveness (PUE). Dadurch stehe eine der wichtigsten Energiekennzahlen ohne Nutzung externer Software im Datencenter zur Verfügung.

