Mit der APC Smart-UPS Ultra hat Schneider Electric ein modernes 1-Phasen-Doppelwandler-USV-System mit Lithium-Ionen-Technik vorgestellt. Die APC-Smart-UPS-Ultra-Serie habe man speziell entwickelt, um mehr Leistung und Flexibilität auf kleinstem Raum zu ermöglichen, so der Hersteller weiter. Die Modelle sollen sich besonders gut für die Absicherung von IT-Systemen an Remote-Standorten oder innerhalb von Edge-Computing-Umgebungen eignen.

Als branchenweit erste einphasige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) biete die Smart-UPS Ultra eine Kapazität von 3 kW auf nur einer 19-Zoll-Höheneinheit. Das 5-kW-Modell benötigt zwei Höheneinheiten.

In verteilten IT- und Edge-Umgebungen ist das Platzangebot bekanntlich oft sehr beschränkt. Dort komme es darauf an, die verfügbare IT-Fläche zu maximieren und diese möglichst effizient zu nutzen. Das kompakte Design der APC Smart-UPS Ultra soll daher mehr Leistung bei geringerem IT-Platzbedarf bieten und zudem eine Installationsflexibilität und Leistungsdichte, die moderne IT-Anwendungen in Zukunft benötigen.

Die Lithium-Ionen-Batterie der APC Smart-UPS Ultra hält laut Schneider Electric bis zu dreimal länger als eine herkömmliche VRLA-Batterie und muss unter normalen Betriebsbedingungen nicht ausgetauscht werden. Dies trage dazu bei, kostspielige Batteriewechsel, Arbeits- und Servicegebühren sowie teure Vor-Ort-Wartungseinsätze zu vermeiden. Das Gerät ist ab sofort innerhalb Europas verfügbar und wird inklusive einer Fünf-Jahres-Garantie ausgeliefert.