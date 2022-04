Mehr Platz für Daten in Leipzig

Der regionale Telekommunikationsdienstleister Envia Tel baut nach eigenen Angaben die Kapazitäten auf dem Datacenter-Campus in Leipzig weiter aus. Auf zusätzlichen 500 Quadratmetern Fläche sollen etwa 10.000 weitere Server und individuell gestaltbare IT-Sicherheitsbereiche in einer hochsicheren Umgebung Platz finden.

Die Inbetriebnahme des zweiten Bauabschnitts und der Einzug der ersten Nutzer sind laut Envia Tel für Ende des Jahres geplant. „Wir sind stolz darauf, dass der erste Bauabschnitt im neuen Rechenzentrum nach nur eineinhalb Betriebsjahren bereits voll ausgelastet ist und wir vorfristig mit dem Ausbau eines weiteren beginnen können – ein Jahr früher als geplant,“ sagte Geschäftsführer Stephan Drescher. Diese Entwicklung zeige deutlich den anhaltend hohen Bedarf an Rechenzentrums-Kapazitäten auf Grund der voranschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Das im November 2020 eröffnete neue Rechenzentrum in Taucha bei Leipzig ist in modularer Bauweise errichtet und in vier Bauabschnitte mit einer Fläche von jeweils 500 Quadratmetern unterteilt. Dadurch könne es deutlich schneller und flexibler erweitert werden. Dies sei ein enormer Vorteil bei stetig steigender Nachfrage nach Datacenter-Kapazitäten.

Je nach Bedarf kann die Fläche des Rechenzentrums auf insgesamt 2.000 Quadratmeter erweitert werden und biete damit Platz für rund 40.000 Server und IT-Fläche. Der Datacenter-Campus Leipzig mit den Rechenzentren Leipzig 1 und 2 gehöre zu den modernsten Rechenzentrums-Standorten Europas, so die Betreiber weiter. Alle kritischen Versorgungssysteme seien mehrfach ausgelegt und sorgen für eine hohe Ausfallsicherheit. Mit einem ausgefeilten Sicherheitskonzept, Klimatisierung, Brandschutz und einer 24-Stunden-Überwachung durch die eigene Leitstelle unmittelbar vor Ort seien im RZ Leipzig 2 die Anforderungen der zweithöchsten Sicherheitsstufe der europäischen Rechenzentrumsnorm EN 50600 erfüllt.

Darüber hinaus sind beide Rechenzentren nach ISO 27001 für die IT-Sicherheit und nach ISO 9001 für das Qualitäts-Management zertifiziert. Der Datacenter-Campus Leipzig von Envia Tel werde zudem zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben.