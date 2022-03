Preiswürdig

Die Online-Leserwahl der LANline zum Anbieter des Jahres war zur Jahreswende abgeschlossen, wie wir bereits in einem Kurzartikel in der Ausgabe 1/2022 berichtet haben. Pandemiebedingt konnte es leider auch diesmal zu Beginn des Jahres keine „richtige“ Feier geben. Gute Laune gab es dennoch: Die Pokale sind mittlerweile bei den Gewinnern eingetroffen.

In insgesamt neun Kategorien stellten sich für das Jahr 2021 die Unternehmen zur Wahl zum „Anbieter des Jahres“ und damit einer kompetenten und durchaus kritischen Jury, nämlich den Leserinnen und Lesern der LANline. Die Zahl der abgegebenen Stimmen hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr ungefähr verdoppelt. Die Teilnahme war jedenfalls eine gute Entscheidung: Auch wer gewählt hat, konnte gewinnen, denn unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir wertvolle Preise verlost, die mittlerweile auch bei den Empfängern eingetroffen sind.

Unser Plan für die feierliche Preis- und Pokalübergabe hatte als Rahmen ursprünglich das Tech Forum der LANline in München Ende Januar vorgesehen. Bekanntlich konnte das Verkabelungs- und Infrastruktur-Forum durch die aktuell geltenden Corona-Schutzregeln allerdings auch 2022 nicht zum angedachten Termin stattfinden. Die Veranstaltungsreihe startet 2022 im Juni in Berlin, dann hoffentlich ohne große Einschränkungen. Das eine oder andere Gläschen Sekt auf den Leserwahlgewinn sollte uns beim Tech Forum in der Hauptstadt dann auch gut bekommen.

Was stand zur Wahl? Zusätzlich zu den aus dem Jahr 2020 bekannten Sparten Kupfer-Datenverkabelung (IT und OT), Lichtwellenleiter-Verkabelung (IT und OT), Messtechnik für Verkabelung, Physische Datacenter-Security, RZ-Stromversorgung, RZ-Kühltechnik sowie RZ-Monitoring kamen dieses Mal noch die Kategorie „Schranksysteme für RZ und Netzwerk“ sowie die Sonderwertung für den „innovativsten Anbieter aus den Bereichen IT- und RZ-Infrastruktur“ neu hinzu.

Die Siegerliste liest sich wie das Who‘s Who der Branche, wobei es bei den Platzierungen teilweise ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen gab. Die LANline zeichnet pro Sparte die besten drei Unternehmen aus. Alle Sieger finden Sie noch einmal in der Tabelle unten.

Die Zusammenfassung wiederholen wir an dieser Stelle ebenfalls noch einmal sehr gerne: Fünfmal schaffte es Rittal insgesamt auf das Podium. Die Herborner haben damit in allen für die RZ-Infrastruktur relevanten Kategorien abgeräumt. Dreimal auf das Treppchen schaffte es TDE – Trans Data Elektronik aus Dortmund, und zwar in den beiden Verkabelungsparten ebenso wie bei den Schranksystemen. Jeweils zweifacher Gewinner sind die Unternehmen ZVK/Easylan, Dätwyler IT Infra, Siemens und Vertiv. In der Sparte „Physische RZ-Sicherheit“ konnte Minimax seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Wahlsieger und uns 2022 auch wieder einmal persönlich treffen möchten: Die ersten Termine des Jahres für das Datacenter Symposium (DCS) und das Tech Forum (TF) zur Verkabelung sind der 1. und 2. Juni (DCS und TF in Berlin) beziehungsweise der 29. und 30. Juni (zwei Tage TF) in München. Alle Informationen zu den Events finden Sie hier.