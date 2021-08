Equinix und das Darmstädter Energie-Intelligenz-Start-up Etalytics haben die Ergebnisse und daraus resultierenden Maßnahmen eines gemeinsamen Pilotprojekts bekanntgegeben, das im Jahr 2020 initiiert wurde. Ziel des Projekts ist die Optimierung der Energieeffizienz und der Energieflexibilität mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) im FR6 International Business Exchange von Equinix in Frankfurt. Das Pilotprojekt soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Nachdem Etalytics im Jahr 2020 zunächst eine Analyse des Energieverbrauchs der Kühlsysteme im Frankfurter Rechenzentrum FR6 durchgeführt hat, plant Equinix nun im nächsten Schritt, eine KI-basierende Monitoring-Software in das Betriebssystem von FR6 zu integrieren, um die Energieversorgung, die für die Kühlung der Rechenzentrumsinfrastruktur notwendig ist, zu überwachen und weiter zu optimieren.

Die Studie fand laut den Beteiligten statt, um zusätzliches Potenzial zur Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs des Standorts zu identifizieren. Die von Etalytics durchgeführte Analyse zeigt demnach, dass Equinix seinen FR6-Standort zwar bereits sehr effizient betreibt, wobei das Design der Infrastruktur zur Optimierung des PUE-Faktors (Power Usage Effectiveness; Effizienz des Energieeinsatzes) beiträgt. Der Bericht hat jedoch weiteres Optimierungspotenzial bei der Kühlversorgung in FR6 identifiziert.

Demnach produziert Equinix derzeit eine höhere Kühlleistung als nötig, um sich gegen einen möglichen plötzlichen Bedarf an erhöhter Kühlung abzusichern, zum Beispiel bei außergewöhnlich heißen Wetterbedingungen. Da solche Situationen selten sind, sind hohe Investitionen in die permanente Kälteversorgung nicht notwendig. Mit Hilfe eines intelligenten, auf KI basierenden Regelungssystems, das eine Vielzahl von Parametern wie Wettereinflüsse und interne Lasten berücksichtigt, könne man dort gezielt mit optimierten Betriebsstrategien gegensteuern. Das System ermöglicht es, die Kühlung des Rechenzentrums während 99 Prozent des Jahresbetriebs auf das erforderliche Niveau zu regulieren und so einen effizienteren Prozess zu schaffen. Etalytics geht davon aus, dass Equinix durch die Umsetzung der identifizierten Effizienzmaßnahmen die jährliche Energiezufuhr der betroffenen Kühlsysteme potenziell um bis zu 48 Prozent reduzieren kann.

