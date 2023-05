Danfoss Power Solutions, Anbieter von Mobil- und Industriehydraulik sowie elektrischen Antriebssystemen, hat eine Produktreihe von Universal-Schnellverschlusskupplungen (UQD) für Kühlanwendungen in Rechenzentren auf den Markt gebracht. Die UQD-Kupplungen sollen RZ-Betreibern helfen, die Herausforderungen des Thermo-Managements infolge leistungsfähigerer Chips, dichterer Racks und höherer Arbeitsbelastung durch einen sicheren, leckagefreien und wirtschaftlichen Betrieb zu bewältigen.

Die UQD-Kupplungen seien auf die präzisen Kühlanforderungen moderner Rechenzentren ausgelegt und sollen sich für In-Rack-Kühlanwendungen mit kleineren Schlauchleitungen eignen. Mit einem um 25 Prozent höheren Volumenstrom als Open-Compute-Project-Standards und einem geringen Druckabfall sorge die Leistung der Kupplungen für eine höhere Systemeffizienz und einen geringeren Energieverbrauch im Rack. Darüber hinaus tragen UQD-Kupplungen durch ein robustes Design, eine lange Lebensdauer und einen geringeren Wartungsaufwand zu einer höheren Rendite bei, so das Anbieterversprechen. Die UQD-Kupplungen aus Edelstahl mit EPDM-Dichtung sollen darüber hinaus eine gute Korrosionsbeständigkeit bieten und mit vielen Flüssigkeiten einsetzbar sein.

Mit ihrem Flat-Face-Dry-Break-Design eignen sich die UQD-Kupplungen laut Danfoss für den Einsatz mit Servern und anderen hochkritischen Anwendungen, die höchstmögliche Verfügbarkeit und einen leckagefreien Betrieb erfordern. Selbst wenn die Anschlüsse während der Montage oder Wartung nicht ordnungsgemäß verbunden sind, seien die Kupplungen so konstruiert, dass sie das Risiko von Undichtigkeiten minimieren. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme unterziehe man jede Kupplung einer Helium-Leckageprüfung.

Die UQD-Kupplungen sind in vier Größen sowie in verschiedenen Anschlüssen und Gewindekonfigurationen erhältlich. Es stehen zwei Farboptionen zur Verfügung, um das Risiko eines Fehlanschlusses zu minimieren und gleichzeitig die Montage- und Wartungszeit zu verkürzen, so die weiteren Angaben. Darüber hinaus seien die Kupplungen so konstruiert, dass sie eine schnelle und einfache Wartung mit einem Push-to-Connect-Design und einer niedrigen Verbindungskraft ermöglichen.