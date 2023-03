Ziel der Zusammenarbeit sei die Chancengleichheit bei der Nutzung von Quantencomputern: Gemeinsam mit Equinix will Oxford Quantum Circuits es Unternehmen ermöglichen, die neue Technik zu testen und zu nutzen.

Oxford Quantum Circuits (OQC), ein weltweit tätiger Anbieter von Quanten-Computing als Dienstleistung (QCaaS), und Equinix planen, Unternehmen weltweit einen der derzeit leistungsstärksten Quantencomputer über das Equinix-Rechenzentrum TY11 (Tokyo International Business Exchange) für kommerzielle Zwecke zur Verfügung zu stellen.

OQC richtet die entsprechende Quanten-Hardware im TY11 ein und plant, mittels der On-Demand-Interconnection-Lösung Equinix Fabric seinen Quantum-Computing-as-a-Service-Dienst Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt über die globale Plattform von Equinix ab Ende 2023 zur Verfügung zu stellen.

Dies soll den Zugang zu Quantencomputing-Diensten so sicher und einfach wie eine Vor-Ort-Installation machen. Es erlaube zudem, die neue Technik innerhalb der eigenen digitalen Infrastruktur direkt mit QCaaS zu verbinden.

Branchenkenner gehen von einer steigenden Nachfrage aus, da das Konzept zahlreiche Anwendungsszenarien unterstützt. Das Spektrum reiche von der Arzneimittelforschung und -entwicklung bis hin zum Risiko-Management, dem Bankwesen und der modernen Fertigung.

Andrew Buss, Senior Research Director, Europa: Future of Digital Infrastructure, IDC verweist auf eine kürzlich von IDC durchgeführte Studie: „Datengetriebene Unternehmen können sich nur dann von der Konkurrenz abheben und wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie aussagekräftige Erkenntnisse über immer komplexere Szenarien in immer kürzeren Zeiträumen gewinnen. Aus diesem Antrieb heraus investieren sie in Spitzentechnologien wie Quantencomputing, da diese das Potenzial haben, zentrale Bereiche der Datenverarbeitung zu revolutionieren.“ IDC gehe davon aus, dass bis 2026 95 Prozent der Unternehmen in Rechentechnik investieren werden, die schnellere Erkenntnisse aus komplexen Datensätzen liefert, um differenzierte Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Die Bereitstellung von „Quantencomputing as a Service“ auf einer global vernetzten digitalen Infrastruktur dürfte die Hemmnisse, die einer Erprobung und Anwendung dieser Technik entgegenstehen – darunter Kosten, fehlendes Know-How und komplexe Integration –, erheblich abbauen. Dies mache Quantentechnik für wesentlich mehr Unternehmen interessant.

Dr. Ilana Wisby, CEO von OQC, kommentierte die Ankündigung wie folgt: „Die Welt wartet schon eine Weile darauf, dass Quanten-Computing den erforderlichen Reifegrad erreicht, um unser Leben nachhaltig zu verändern. Der Einzug von Quanten-Computing in das leistungsfähige Rechenzentrum TY11 von Equinix bringt uns dieser Realität einen Schritt näher.“ Quanten-Computing stelle laut Wisby einen technologischen Paradigmenwechsel dar, der viele Prozesse grundlegend verändern werde.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern können Quantencomputer riesige Datenmengen äußerst schnell verarbeiten. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Equinix, um Unternehmen auf der ganzen Welt beim Aufbau ihrer Quantenkompetenzen und -fähigkeiten zu unterstützen. Die Zukunft ist heute – und wir sind die Wegbereiter ins Zeitalter des Quanten-Computings“, so Wisby weiter.

Jens-Peter Feidner, Geschäftsführer bei Equinix in Deutschland, fügte hinzu: „Rechenzentren bilden das Rückgrat der Digitalisierung und sind somit ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Innovationen und neue Technologien unterstützend zu implementieren. Das wird dadurch unterstrichen, dass Equinix Unternehmen dabei unterstützt, sicher und unkompliziert Quanten-Computing-Dienste in Anspruch zu nehmen.“ Man sei davon überzeugt, dass Anwender in Deutschland aus verschiedensten Branchen von der neuen Zusammenarbeit erheblich profitieren können.