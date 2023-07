Dell Technologies hat seinen ESG-Report 2023 veröffentlicht. Laut dem Unternehmen konnte man Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erreichen. Für die folgenden Jahre hat sich Dell noch höhere Ziele gesteckt.

Dell Technologies präsentierte seinen aktuellen ESG-Report 2023 unter dem Motto „Now is the Moment“. Im Geschäftsjahr 2023, das bis Ende Januar lief, habe das Unternehmen seine Aktivitäten darauf konzentriert, einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten, die Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen, Integration und Inklusion zu fördern und sozial benachteiligten Gruppen den Zugang zu digitalen Lösungen zu ermöglichen.

Besonders im Bereich Umwelt- und Klimaschutz habe das Unternehmen deutliche Fortschritte gemacht, so Dell weiter. Dem Ziel, bis 2050 keine CO2-Emissionen mehr zu verursachen, sei man ein großes Stück nähergekommen. Bereits jetzt sollen fast 60 Prozent der verwendeten Energie an allen Standorten aus erneuerbaren Quellen stammen. Im vorherigen Geschäftsjahr waren es noch 55 Prozent. Zudem sei das Unternehmen auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft und werde bis 2030 ausschließlich recyclebare Verpackungen verwenden. Im Geschäftsjahr 2023 waren es mehr als 94 Prozent (90 Prozent im Jahr zuvor).

Neben der Nachhaltigkeit hat sich Dell Technologies Ziele für Gleichberechtigung und digitale Integration gesetzt. So soll sich der Frauenanteil der globalen Belegschaft bis 2030 auf 50 Prozent und bei den Führungskräften auf 40 Prozent erhöhen (im Geschäftsjahr 2023 waren knapp 35 Prozent der Mitarbeitenden und 29 Prozent der leitenden Angestellten weiblich). Die digitale Integration treibe der Technologiehersteller mit mehreren Projekten voran und möchte so bis 2030 das Leben von einer Milliarde Menschen verbessern. Ein Beispiel ist das Tech-Pro-Bono-Programm, mit dem Dell Technologies mehr als 120 gemeinnützige Organisationen bei ihrer digitalen Transformation begleitet. Ziel ist, diese Zahl bis 2030 auf 1.000 zu erhöhen. Mit Unicef setzt sich das Unternehmen zudem weltweit für die Finanzierung von Internetzugängen an Schulen ein.

Zusätzlich zu den ESG-Zielen will Dell Technologies laut seinem Report die Prinzipien Sicherheit, Datenschutz und Ethik vorantreiben und hat diese Themen zu dem Bereich „Upholding Trust“ zusammengefasst. Für die nächsten Jahre kündigt das Unternehmen eine validierte Zero-Trust-Lösung, Transparenz hinsichtlich Komponenten von Drittanbietern und passwortlose Authentifizierungen an. Bereits jetzt sorgten die KI-Technologie-Prinzipien von Dell Technologies dafür, dass KI in seinen Produkten nur ethisch vertretbar eingesetzt werde.