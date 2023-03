Socomec, Spezialist für modulare USV-Anlagen, hat die Hochleistungs-USV-Anlage Delphys XL für kritische Infrastrukturen vorgestellt. Das System arbeite mit besonders hoher Effizienz, und zwar ohne Einbußen bei der Stromqualität.

„Die kritischen Infrastrukturen von heute müssen hohe Anforderungen an die schnelle Energiebereitstellung und System-Upgrades erfüllen. Dabei müssen sie gleichzeitig eine maximale Verfügbarkeit gewährleisten. Die rapide steigenden Energiekosten und der hohe Flächenbedarf erfordern eine hohe Effizienz, denn dadurch lassen sich die Betriebskosten deutlich senken“, erklärte Socomecs Marketingleiter Guy Schaaf. Mit dem Modell Delphys XL bringe man eine äußerst kompakte und effiziente USV-Anlage auf den Markt. Sie sei für die Sicherung der kritischsten Anwendungen entwickelt, biete eine inhärente Redundanz und ermögliche einen schnellen und sicheren Wartungsbetrieb.

Basierend auf der hauseigenen XL-Hochleistungsplattform mit praxiserprobter Zuverlässigkeit sorge die Delphys XL für eine besonders gute Ausfallsicherheit, die herkömmliche monolithische USV-Anlagen nicht bieten können. Wie die anderen Anlagen des USV-Herstellers ist auch die Delphys XL modular aufgebaut, was unter anderem auch die Wartung erleichtern soll. Das Service-Konzept reduziere die mittlere Reparaturzeit (Mean Time to Repair, MTTR) auf ein Minimum.