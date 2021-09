Der Hamburger Spezialist für Klimatisierung Stulz ist der Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) beigetreten. Damit will Stulz seine Rolle als Hersteller energieeffizienter Klimatisierungslösungen für Rechenzentren und anspruchsvolle technische Anwendungen festigen.

Die SDIA-Gründung erfolgte im Jahr 2019 als unabhängige Organisation in Hamburg. Diese setzt sich branchenübergreifend für mehr Nachhaltigkeit in der Digitalbranche ein. Konkret möchte der Interessenverband alle Akteure des digitalen Sektors versammeln, um gemeinsam Strategien für eine nachhaltige digitale Wirtschaft zu entwickeln.

Kernwerte der SDIA sind eine positive Umweltbilanz, Fairness sowie die Förderung eines inklusiven Wohlstands. Innerhalb verschiedener Arbeitsbereiche stellen Fachleute der einzelnen Branchengruppen Ideen, Möglichkeiten und Lösungen vor. Auf diese Weise soll bis zum Jahr 2030 eine nachhaltig agierende und zukunftsfähige Digitalbranche etabliert sein.

Künftig engagiert sich Stulz laut eigenem Bekunden in den Lenkungsausschüssen, die sich auf Emissionen und Energieverbrauch konzentrieren. In der Arbeitsgruppe zum Thema Verbrauch und Integration erneuerbarer Energien widmen sich die Spezialisten unter anderem der Fragestellung, wie sich auf Basis der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien die Stromerzeugung nachhaltiger gestalten lässt. Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeitsgruppe „Abwärmenutzung im Rechenzentrum“ mit den Möglichkeiten für die Nutzung von Wärmeüberschüssen in Rechenzentren und den Potenzialen zur Lieferung CO 2 -freier Wärme für Neu- und Bestandsanlagen.

