Remote Work funktioniert – das ist sicher eine der wesentlichen Erkenntnisse des Corona-Jahres 2020. Zwar erfolgte die Umsetzung hier und dort etwas ad hoc, dennoch wird kaum jemand behaupten, die Arbeit im Home-Office wäre nicht produktiv. Und während manche in der Politik noch an einem Home-Office-Gesetz werkeln, fragen sich schon die ersten, ob sie künftig noch einen Schreibtisch außerhalb ihrer eigenen vier Wände nutzen dürfen. Die Mischung aus Office und Home-Office dürfte sich durchsetzen: Hybrid Work ist das „New Normal“.

Was macht uns so sicher, dass das „New Normal“ nicht in ein paar Monaten wieder in den alten Normalzustand zurückfällt? Ganz einfach: Fast jeder Büromitarbeiter durchlief in den letzten Monaten einen Crashkurs in moderner Kommunikation. Noch nie haben Unternehmen so schnell Desktops gegen Laptops getauscht und Know-how über VPNs, Online-Sharing und Videokonferenzen ausgebaut wie in den letzten Monaten. Gleichzeitig stockten einige Arbeitnehmer ihre private Internetanbindung auf und testeten ihren privaten Laptop für den Geschäftseinsatz. Corona hat flächendeckend einen Remote-Work-Systemcheck veranlasst, mit dem Ergebnis: Es funktioniert.

Ein wichtiger Punkt dabei war, dass nicht nur ein oder zwei Kollegen in Home-Office waren, sondern sofort das ganze Team. Dadurch fand vieles einfach nicht statt: „Der ist nicht da, der ist im Home-Office“, „hätten wir vielleicht Herrn Müller per Skype dazuschalten sollen? Der ist ja gar nicht im Urlaub, sondern macht Home-Office“ oder „da bist Du schon mal im Home-Office und dann telefonierst Du die ganze Zeit“. Jeder war im Home-Office, jeder war bei Skype & Co., und allen war klar, dass man auch dort die Arbeit erledigen muss.

Dabei zeigte sich: Das ist effizient. Der Wegfall vom Smalltalk, Wegzeiten, Kaffeezubereitung etc. freute Unternehmen und führte bei Beratern, die nach Stunden abrechnen, zu Kopfschmerzen. Internationale Teams waren auf einmal vollständig eingebunden und machten Geschmack auf mehr Zusammenarbeit. Schließlich machte es auf einmal tatsächlich keinen Unterschied, ob die Frau in der Videokonferenz-Kachel oben rechts 1.000 Kilometer weit entfernt oder auf dem Nachbarflur sitzt. Unternehmen sehen so enormes Potenzial zur Kostensenkung bei Büroflächen wie auch neue Chancen bei der weltweiten Talentsuche.

Viele haben jedoch für sich festgestellt, dass Home-Office zwar angenehm sein kann, aber bitte nicht für immer. Manch einem fehlte der persönliche Austausch, der Wechsel des Orts, selbst der Weg zur Arbeit. Deshalb ist klar: Hybrid Work ist die Arbeitsform der Zukunft. Dabei ist interessant zu erkennen, dass die Phasen der intensiveren Arbeit vermutlich im Home-Office stattfinden werden und im Büro der Fokus verstärkt auf dem Austausch und dem informellen Miteinander liegen wird. Team-Events waren deshalb noch nie so wichtig wie heute. Denn solange das Home-Office verordnet ist, gilt nicht nur in agilen Teams: Der Online-Austausch, mindestens einmal am Tag, motiviert und schützt vor der Entfremdung.



Seite 1 von 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1.2. IT-Herausforderungen 3. Home-Office-Optimierung

Verwandte Artikel

IT-Management