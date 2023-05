Miro, Anbieter des gleichnamigen visuellen Workspaces, veröffentlichte Miro AI. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Funktionen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren und die häufigsten Arbeitsabläufe in Miro anreichern und optimieren sollen. Miro AI nutze die Leistungsfähigkeit von großen Sprachmodellen und generativer KI einschließlich der unternehmenseigenen Modelle, um eine Vielzahl von Prozessen und Arbeitsabläufen zu verbessern und Teams dabei zu helfen, Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen.

Miro ist ein Bestandteil in hybriden Arbeitsumgebungen, in denen verteilte Teams funktions- und abteilungsübergreifend an komplexen Arbeitsabläufen, wie Kundenanalysen, Strategieworkshops, der Erstellung von technischen Diagrammen und kundenzentriertem Produktdesign zusammenarbeiten. Miro AI sei als Gruppe neuer Features für diese Arbeitsabläufe optimiert und funktioniere über die gesamte Plattform hinweg, sodass jedes Teammitglied Zugang zu denselben Informationen und Funktionen hat.

Miro AI enthält zunächst zwölf KI-Funktionen. Miro AI könne zum Beispiel Ideen auf der Grundlage von Stimmungen und Schlüsselwörtern für die Nutzerschaft generieren, zusammenfassen und clustern. Darüber hinaus generiere Miro AI automatisch Bilder auf der Grundlage von Text und visualisiere komplexe Themen mit Hilfe von Sequenzdiagrammen sofort.

Als Enterprise-Lösung habe man Miro AI entlang von Sicherheits- und Datenschutzanforderungen entwickelt. Dafür ist der Anbieter laut eigenen Angaben eine Partnerschaft mit Azure OpenAI Service (Microsoft) eingegangen. Die in Miro AI eingegebenen Daten seien nur für den Zeitraum der Verarbeitung gespeichert, um die jeweilige Ausgabe zu generieren. Außerdem verwende man die gespeicherten Informationen nicht zum Training von KI-Modellen, versichert Miro.