Keeper Security, Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersecurity-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, privilegiertem Zugang, Daten und Verbindungen, gab die Einführung von Password Rotation bekannt. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die es Unternehmen ermöglichen soll, Service-Accounts und andere privilegierte Anmeldeinformationen automatisch bei Bedarf oder nach einem Zeitplan sicher zu ändern.

Die Passwort Rotation ist die jüngste Erweiterung der anbietereigenen PAM-Lösung (Privileged-Access-Management). KeeperPAM stelle umfassende PAM-Funktionen bereit, einschließlich der Verwaltung von Passwörtern, Geheimnissen und Verbindungen auf Unternehmensniveau in einer einheitlichen Plattform.

Im Gegensatz zu herkömmlichen PAM-Lösungen lasse sich die Passwort-Rotations-Aarchitektur aus dem Hause Keeper über den Cloud-basierten Tresor und die Konsolenschnittstelle verwalten und zwar mit dem anbiereigenen Gateway-Service, einer smarten Komponente, die in der Cloud- und On-Premise-Umgebung des Anwenderunternehmens installiert ist. Der Gateway-Service und die Multi-Cloud-Routing-Infrastruktur verwenden native Protokolle zur Implementierung der Rotation und erfordern keine Firewall-Änderungen durch die Sicherheitsteams, so das Anbieterversprechen.

Passwort Rotation biete unter anderem ein automatisches Rotieren von Anmeldeinformationen für Maschinen, Service-Accounts und Benutzerkonten in der gesamten Infrastruktur sowie das Planen von Rotationen zu einem beliebigen Zeitpunkt. Zudem könne die Nutzerschaft Aktionen nach der Rotation durchführen, wie zum Beispiel den Neustart von Services oder die Ausführung anderer Anwendungen nach Bedarf. Außerdem ermögliche die Funktion eine sichere Speicherung aller Anmeldedaten im Keeper Vault sowie Kontrolle und Prüfung des Zugriffs auf die Anmeldedaten. Ebenfalls sei die Protokollierung sämtlicher Aktionen im „Advanced Reporting and Alerts Module“ von Keeper und bei SIEM-Drittanbietern möglich. Schließlich beinhaltet die Passwort-Rotation-Funktion die Erstellung von Compliance-Berichten über gemeinsam genutzte privilegierte Konten, so die weiteren Angaben.

Die Passwort Rotation ist über den Web-Tresor, die Desktop-App für Windows/Mac/Linux und die Verwaltungskonsole verfügbar.