Aufgrund von Fachkräftemangel und/oder Kostendruck wenden sich viele Unternehmen an externe IT-Dienstleister, um ihre Digitalisierungsprojekte voranzutreiben. Davon profitieren lokale Anbieter ebenso wie solche aus Indien und Fernost. An Vietnam hingegen denken die meisten Führungskräfte beim Thema Outsourcing eher weniger. Der vietnamesische Service-Provider FPT will hier mit seinem „Best-Shore“-Modell punkten. LANline sprach mit Le Hai, CEO von FPT Europe, über die Strategie und besonderen Merkmale des Anbieters.

LANline: Herr Le, wo sieht FPT Software seine Alleinstellungsmerkmale auf dem internationalen IT-Services-Markt?

Le Hai: FPT Software verfügt über einen großen IT-Talentpool von mehr als 25.500 Software-Ingenieuren, der alle disruptiven Technologien wie KI, Blockchain, AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality, d.Red.) beherrscht und die Fähigkeit besitzt, schnell mit Technologietrends Schritt zu halten. Bildung ist einer der drei Schwerpunkte von FPT. Wir haben Universitäten und Schulen, die jedes Jahr 140.000 Studenten ausbilden. Wir nehmen auch Technologien der nächsten Generation wie KI und Blockchain in unseren Lehrplan auf.

Unser einzigartiges Liefermodell, das sogenannte „Best-Shore-Modell“, kombiniert Ressourcen vor Ort – zum Beispiel in Deutschland, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Finnland etc. – mit Nearshore in der Slowakei oder der Tschechischen Republik und Offshore in Vietnam, den Philippinen, Malaysia etc., um unseren Kunden eine optimale Kostenstruktur zu bieten. Zu den Vorteilen, die wir unseren Kunden mit dem Best-Shore-Modell bieten können, gehört Kosteneffizienz, indem wir die „Rate-Card“ von Onsite-, Nearshore- und Offshore-Teams kombinieren.

LANline: Was bedeutet Ihr Best-Shore-Modell für die Praxis, zum Beispiel in Bezug auf das Reizthema Datenschutz?

Le Hai: Datenschutzverletzungen und die Einhaltung der GDPR (die englische Abkürzung für die DSGVO, d.Red.) gehören zu den größten Problemen des traditionellen Outsourcing-Modells, bei dem die Arbeitslast vollständig auf das Offshore-Team übertragen wird. Das Best-Shore-Modell ermöglicht uns die Durchführung von Datenverarbeitungsaktivitäten innerhalb Europas in Übereinstimmung mit den in der GDPR festgelegten Datenschutzgrundsätzen.

Die Zusammenarbeit mit Offshore-Mitarbeitern kann durch die sprachliche Effizienz und das kulturelle Verständnis des lokalen Teams erleichtert werden. Das Best-Shore-Modell eliminiert die Verzögerung aufgrund der Zeitzonenverschiebung für jede blockierende Frage und begrenzt die Anzahl der Fragen, die zur Klärung unklarer Anforderungen hin und her gehen. Die Kunden profitieren vom 24/7-Support, ohne unter einem großen Rückstand zu leiden.