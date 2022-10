Compliance und rechtskonformes Handeln gehören für IT-Abteilungen und auch für die Rechtsberatung nicht zu den trivialen Themen. Dies gilt vor allem dann, wenn es um Microsoft 365 geht. Kaum jemand ist in der Lage, die notwendigen Einstellungen richtig umzusetzen, so die Einschätzung von PRW Legal Tech.

Der Anbieter hat mit PRW Compliance Set M365 daher eine Lösung für die Analyse und rechtskonforme Abbildung von Microsoft-365-Landschaften entwickelt. Sie analysiert bestehende Microsoft-365-Umgebungen eines Anwender-Unternehmens in Hinblick auf Datenschutz und Informationssicherheit und soll dadurch die Grundvoraussetzungen für einen rechtskonformen IT-Betrieb schaffen.

Sie scannt dazu nach Angaben des Herstellers die komplette IT-Landschaft und analysiert die Microsoft-365- Einstellungen nach den relevanten Aspekten hinsichtlich Compliance, Rechtssicherheit, Datenschutz sowie Datensicherheit. Auf Grundlage der Ergebnisse hält sie anschließend individuelle Empfehlungen für einen rechtskonformen IT-Betrieb fest.

Compliance-Prozesse in der IT aufzuzeigen und sie rechtskonform abzubilden ist hinsichtlich der aktuellen Situation im Bereich der IT- und Datensicherheit, den ständigen Cybersecurity-Attacken sowie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein Muss. Im Spannungsfeld unterschiedlicher datenschutzrechtlicher Grundsätze und verschiedener Rechtssysteme (zum Beispiel USA/Europa) wendet sich die Lösung an Anwender in der EU, um die Produkte von Microsoft, die mittlerweile weltweit als Standardlösungen in Unternehmen eingesetzt werden, rechtskonform nutzen zu können.