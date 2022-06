Datenmobilität vereinfachen

Erweitertes Portfolio von NetApp für einfachere Hybrid-Multi-Clouds.

NetApp erweiterte sein Hybrid-Cloud-Lösungsportfolio. Die Ergänzungen sollen Unternehmen eine vereinfachte Nutzung, Verwaltung, Sicherung und Bereitstellung betrieblicher Flexibilität innerhalb ihrer hybriden Multi-Cloud-Umgebungen ermöglichen.

Zu den Funktionen gehören laut NetApp ein verbesserter Schutz vor Ransomware, Hybrid-Cloud-Storage im Abonnement-Zugang, eine einheitliche Verwaltung in einer zentralen Benutzeroberfläche und eine enge Zusammenarbeit mit VMware, um den Umzug von Workloads in die Cloud zu vereinfachen.

Unter anderem steht nun Hybrid-Cloud-Storage as a Service (STaaS) in einem einzigen flexiblen Abonnement mit Keystone zur Verfügung. Mit einem einheitlichen Vertrag sollen Unternehmen Workloads flexibel in und aus der Cloud verschieben können. Zusätzlich zur Verwaltung und Überwachung von Datenspeicherung, Schutz, Governance und Tiering in Multi-Cloud-Umgebungen könne ein Cloud-Manager nun Keystone-Services verwalten, Softwarelizenzen nachhalten und den Zustand der Infrastruktur überwachen. Außerdem könne er proaktive Empfehlungen liefern und die Kosten und den Datenschutz mit automatisierten Maßnahmen optimieren.

Mit den nun integrierten Cyberresilienz-Funktionen, die Anti-Ransomware, Data Protection und Datenschutz umfassen, können Unternehmen den unbefugten Benutzerzugriff und die Bedrohung von Daten durch Ransomware-Angriffe eindämmen, so NetApp. Ein Anwenderunternehmen könne eine Vielzahl von Workloads, Anwendungen, virtualisierten Workloads und modernen containerbasierten Anwendungen vor Sicherheitsverletzungen schützen, Angriffe schnell erkennen und Daten wiederherstellen.

Um die Cloud-Transformation in Unternehmen zu beschleunigen, steht ein zusätzlicher Datenspeicher für speicherintensive Workloads zur Verfügung. NetApp ist laut eigenem Bekunden der einzige Anbieter von Cloud-Storage-Services, der für die Nutzung als externer ergänzender Datenspeicher für VMware-Cloud-Umgebungen in den größten öffentlichen Clouds zertifiziert ist.