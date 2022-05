Desktops aus der Google-Cloud

Citrix und Google erweitern ihre Partnerschaft: Zwei neue DaaS-Lösungen (Desktop as a Service) von Citrix – Citrix DaaS Standard for Google Cloud und Citrix DaaS Premium for Google Cloud –sind nun im Marketplace des Hyperscalers erhältlich. Dies soll es Unternehmen mit Citrix-VDI-Lösungen (Virtual Desktop Infrastructure) erleichtern, zu DaaS auf der Google Cloud zu wechseln.

Citrix DaaS Standard for Google Cloud ist laut Angaben des Digital-Workspace-Spezialisten konzipiert für Unternehmen oder Abteilungen, die DaaS oder VDI noch nicht kennen und eine erschwingliche, aber umfassende Lösung für hybrides Arbeiten benötigen. Mit dem Angebot könne man virtuelle Anwendungen und Desktops schnell, einfach und sicher bereitstellen.

Citrix DaaS Premium für Google Cloud hingegen zielt auf Unternehmen mit bestehenden VDI-Umgebungen, die ihre Desktop-Bereitstellung modernisieren wollen. Die Premium-Edition biete IT-Administrationsteams schnelle Migrations- und Bereitstellungs-Tools, eine optimierte Verwaltung von Google-Cloud- und lokalen Ressourcen, erweiterte Sicherheitsfunktionen sowie Überwachungs- und Cloud-Optimierungsfunktionen.

Des Weiteren gibt es für den einfacheren Übergang von lokalen VDI-Implementierungen zu DaaS einen Image Portability Service for Google Cloud. Dieser automatisiert laut Citrix-Angaben die Bereitstellung eines Master-Images aus einer bestehenden lokalen Citrix-PVS/MCS-Umgebung (Provisioning Services/Machine Creation Services). Dies soll die Nacharbeit beim Wechsel in die Cloud reduzieren. Außerdem umfasse der Service Burst-to-Cloud-Funktionen für das Kapazitäts-Management, verbesserte Disaster-Recovery- und Business-Continuity-Optionen und ein optimiertes Image-Management.