Die digitale Transformation des Arbeitsplatzes im Fokus: Als IT-Dienstleister plant, entwirft und betreibt Adlon nach eigenen Angaben den digitalen Arbeitsplatz von der Modernisierung der Infrastruktur über die Digitalisierung der Prozesse und Tätigkeiten bis hin zur Informationssicherheit.

Im Fokus stehe dabei Device as a Service (DaaS). Mit dieser Lösung erweitert Adlon den Ansatz verwalteter und gemanagter Clients (Managed Clients) um die Aspekte der Gerätelizenzierung, -bestellung und -austausch. Damit werde der Arbeitsplatz zum effizienten Mietmodell pro Mitarbeitenden und Monat. Passens dazu habe man einen neuen Online-Bestellshop für KMUs und Großunternehmen eingerichtet.

As-a-Service-Modelle setzen sich weiter durch. Nicht ohne Grund: Lösen sie doch aktuelle Probleme wie die Reduktion von komplexen und global ausgerichteten Prozessen, fehlendes Technik-Know-how im eigenen Haus oder den Kostendruck. Device as a Service kombiniere alle für den Arbeitsplatz relevanten Fähigkeiten wie die Beschaffung (Leasing/Kauf/Miete) der Hard- und Software, die einfache Arbeitsplatzkonfiguration und Bestellung, die automatisierte Einrichtung und Konfiguration der Geräte, die dauerhafte Sicherung und Verwaltung samt Support sowie den problemlosen Geräteaustausch. Die Abrechnung erfolgt laut Adlon monatlich pro Arbeitsplatz oder Device. Der Vorteil: Transparente Kosten und Komplexitätsreduktion.

Device as a Service soll so die gesamte Prozessstandardisierung im Unternehmen vorantreiben. Finanzentscheider profitieren so beispielsweise von Dashboards und Reports in Echtzeit, IT-Verantwortliche von automatisiert bereitgestellten Sicherheits- und Software-Updates, Einkäuferinnen und Einkäufer von der Reduktion von Beschaffungspositionen und Anwendende von einer smarten User-Experience am digitalen Arbeitsplatz, so das Versprechen.

Gleichzeit entwickele sich Device as a Service zu einem Wettbewerbsvorteil in Sachen Arbeitsplatzattraktivität und Nachhaltigkeit. Der hohe Standardisierung- und Automatisierungsgrad in der Arbeitsplatzbereitstellung soll moderne Arbeitsmodelle wie Telearbeit und „Work from Everywhere“ unterstützen. Denn Mitarbeitende erhalten ihre Ausstattung an einen beliebigen Ort geliefert und können die Installation und Konfiguration dank hohem Automatisierungsgrad einfach selbst vornehmen.