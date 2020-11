Quantum stellte eine Erweiterung seines Portfolios an Lösungen zur Klassifizierung, Verwaltung sowie den Schutz von Video- und unstrukturierten Daten über deren gesamten Lebenszyklus hinweg vor.

Die Erweiterung umfasst unter anderem Quantum ATFS. Hierbei handelt es sich um eine dateibasierte Storage-Plattform mit integrierter Datenklassifizierung, die Nutzern die Visualisierung, Automatisierung und Speicherung von Daten am richtigen Ort zum passenden Zeitpunkt ermöglichen soll.

„StorNext 7 File System“ ist die aktuelle Version des Hochleistungs-Dateisystems von Quantum. Diese biete Möglichkeiten zur Automatisierung der Platzierung von Daten auf NVMe für Workloads mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz.

Außerdem erweiterte Quantum laut eigenen Angaben seine ActiveScale-Reihe um ein Objektspeichersystem mit drei Nodes mit geringerer Kapazität und neuen Funktionen wie Object Lock zum Schutz kritischer Daten.

Datenwachstum, mangelnde Sichtbarkeit und Kontrolle über die Daten sowie ein Mehr an Datenbewegungen stellen Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen, die sich aus der Zunahme unstrukturierter Daten und deren Mehrwert ergeben.

Technische Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und Analyse führen zu neuen Anforderungen an den Lebenszyklus. Dazu gehört unter anderem die Notwendigkeit, die Verfügbarkeit der Daten über Jahrzehnte hinweg zu gewährleisten und diese vor Datenverlust und Cyber-Angriffen zu schützen. Durch das systemunabhängige Daten-Management versetzt Quantum seine Nutzer laut eigenen Angaben in die Lage, sich in der neuen Datenlandschaft zurechtzufinden und Daten produktiver und effizienter zu verwalten.

Die Lösungen will der Anbieter am 17. November einführen. Für Nutzer sollen diese über eine kapazitätsbasierte Software-Abonnementlizenz erhältlich sein.

