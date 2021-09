Juniper Networks präsentierte weitere Funktionen seines KI-gesteuerten Enterprise-Portfolios. Dadurch sollen Unternehmen den Rollout ihrer kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerke auf dem Campus skalieren, vereinfachen und gleichzeitig den Netzwerkbetreibern einen besseren Einblick und mehr Automatisierung bieten können. Die Erweiterungen der Mist-Cloud-Architektur und KI-Engine, zu denen auch das EVPN-VXLAN-Campus-Fabric-Management und zusätzliche Marvis Actions zur proaktiven Problembehebung gehören, bauen auf den Automatisierungs-, AIOps- und Cloud-Funktionen des Anbieters auf.

Zu den Ergänzungen gehört unter anderem das KI-gesteuerte Campus-Fabric-Management über die Juniper-eigene Mist-Cloud-Architektur. Campus-Netzwerke nutzen häufig proprietäre Techniken und L2/L3-Architekturen, die nicht für die modernen Anforderungen der steigenden Anzahl mobiler Benutzer und IoT-Geräte ausgelegt sind. Darüber hinaus bietet die EVPN-VXLAN-Technik zwar viele Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Fabric-Management-Optionen, ihre Bereitstellung und Verwaltung ist jedoch aufwändig.

Durch das EVPN-VXLAN-Campus-Fabric-Management über den Mist-Wired-Assurance-Cloud-Service will Juniper kabelgebundene und drahtlose Netzwerke sowie WAN über eine gemeinsame Cloud- und AIOps-Engine vereinfachen. Die EVPN-VXLAN-Fabric nutze mit Mist Wired Assurance und Marvis Virtual Networks Assistant (VNA) dieselbe Plattform, die auch für die Verwaltung des kabelgebundenen Campus-Zugangs in Verwendung ist. Damit ist laut Juniper nicht nur ein gemeinsamer operativer Rahmen für alle kabelgebundenen Zugriffe, Konfigurationen und den laufenden Betrieb geschaffen, sondern auch ein einziges KI-gesteuertes Support-Modell in Verwendung.

Die Mist-Cloud ermögliche Admin-Teams, eine Topologie auszuwählen, Netzwerke von Interesse zu definieren, erforderliche physische Verbindungen zu identifizieren und die passenden zugrunde liegenden Richtlinien nahtlos anzuwenden. Darüber hinaus verfügen Nutzende mit der Mist-Lösung über ein gemeinsames Betriebsschema für LAN-, WLAN- und WAN-Umgebungen, so Juniper weiter.

Zusätzlich ergänzt der Anbieter Marvis Actions, die tiefe Einblicke für eine schnelle Problembehebung bieten sollen. Marvis Actions nutzen laut Anbieter die von der Mist-KI-Engine gewonnenen Erkenntnisse, zum Beispiel die Ursache eines Problems, und liefern IT-Managern über ein einfaches Dashboard Handlungsempfehlungen. Die Lösung für kabelgebundene, drahtlose und SD-WAN-Netzwerke sei einfach, intelligent und benutzerfreundlich, so das Versprechen.

