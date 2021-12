Red Hat, Anbieter von Open-Source-Lösungen, kündigte seine Ansible Automation Platform auf Microsoft Azure an. Die Lösung basiere auf dem Standard von Red Hat für die Hybrid-Cloud-Automatisierung, der für die steigenden Computing-Anforderungen in Hybrid-Cloud-Umgebungen optimiert sei. Die Lösung biete Unternehmen eine hohe Flexibilität bei der Nutzung von Automatisierung.

Die Kombination von Cloud-Computing und Managed Service ermögliche es IT-Organisationen, in ihrer Cloud schnell zu automatisieren und zu skalieren. Nutzer von Microsoft und Red Hat müssen sich nicht um die Bereitstellung und Konfiguration einer Lösung kümmern, die unternehmenskritische Anwendungsfälle abdecken kann, so die Angaben. Stattdessen sollen sie sofort mit der Arbeit an komplexen Aufgaben wie automatisierter Betriebssystemkonfiguration, Anwendungsbereitstellung, Netzwerkautomatisierung, Infrastructure as Code (IaC) oder Sicherheitsorchestrierung beginnen können.

Die Integration mit Azure-Services – einschließlich Azure Compute, Network und Storage – kann laut Red Hat den ROI der Automatisierung erhöhen und Unternehmen ermöglichen, ihren IT-Betrieb zu skalieren.

Mit der Ansible Automation Platform auf Azure können IT-Teams eine größere Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Standardisierung für ihre Hybrid Cloud auf Basis von Automatisierungsverfahren erzielen, so das Versprechen. Dies trage zu einer Entlastung der IT-Teams bei der Infrastrukturwartung und bei Betriebsprozessen bei, sodass sie sich auf die Bereitstellung von Automatisierungsstrategien für ein effizientes, flexibles und skalierbares Unternehmen konzentrieren können.

Die aktuelle Version der Plattform verfüge über in sich geschlossene Automatisierungsfunktionen für die umfangreiche Bereitstellung über hybride Cloud-Umgebungen und Edge-Umgebungen hinweg. Zudem habe man die Automatisierung tiefer in den Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung integriert.