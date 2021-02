Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat - im Home-Office. Und ein Ende ist aktuell nicht abzusehen. Wie wichtig dabei die richtige Software ist, hat das letzte Jahr gezeigt: Nur mit passenden und flexiblen Lösungen können alle Mitarbeiter auf ihre Daten zugreifen und sicher und produktiv arbeiten.

Viele Unternehmen haben in den letzten Monaten verschiedene Optionen ausprobiert, um ihre Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Besonders DaaS (Desktop-as-a-Service) und Virtual Desktop Infrastrukturen (VDI) waren gefragt. Mit dem Parallels Remote Application Server (RAS) 18 haben sie jetzt eine Lösung, die deutlich mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellt.

Parallels RAS ermöglicht die Bereitstellung von virtuellen Desktops und Apps auf jedem Gerät, überall und jederzeit. Die zentralisierte Zugriffsüberwachung erhöht dabei die Datensicherheit. Ein weiterer Vorteil: Über Auto-Provisioning ist die schnelle Skalierung von IT-Infrastrukturen je nach Bedarf möglich. Die neue Version punktet zudem mit verbesserten Admin-Funktionen und mehr Nutzerfreundlichkeit durch die Integration von Windows Virtual Desktop.

Besseres Ressourcenmanagement durch zentrale Steuerung

Der Windows Virtual Desktop ist ein Virtualisierungsdienst für Desktops und Anwendungen, der unter Microsoft Azure läuft. Damit können Mitarbeiter unkompliziert auf virtuelle Desktops und all ihre Anwendungen zuzugreifen – unabhängig davon, wo sie gehostet oder ausgeführt werden. Parallels RAS integriert und erweitert die Möglichkeiten der Windows Virtual Desktop-Umgebung, indem es Unternehmen ein einheitliches Workload- und Ressourcenmanagement ermöglicht. Mit Hilfe der Parallels RAS-Konsole lassen sich die Arbeitslasten und Ressourcen der virtuellen Systeme und dort laufende Programme zentral verwalten.

Routineaufgaben können zudem automatisiert werden.Neu ist auch die Integration von Microsofts FSLogix-Profilcontainern in Parallels RAS 18. Sie sind für die Verwaltung der Nutzerprofile in virtuellen Umgebungen zuständig. Die Integration verringert Latenzen und reduziert das Risiko beschädigter Profile. Außerdem braucht es weniger Zeit für die An- und Abmeldung von Profilen und ermöglicht eine optimierte Bereitstellung von Office 365.

Wie gut Mitarbeiter aus dem Home-Office mit den virtuellen Umgebungen arbeiten können, haben die IT-Verantwortlichen mit dem User Experience (UX) Evaluator im Blick. Das Tool analysiert dazu die Verzögerungen zwischen den Nutzereingaben und den Antworten des Systems. Dazu zählen beispielsweise Anmeldedauer, verfügbare und verwendete Bandbreite sowie Gründe für Verbindungsabbrüche. Administratoren können auch Schwellenwerte festlegen, werden diese überschritten erscheint eine Warnmeldung. Dadurch können sie auf Probleme reagieren, bevor die Leistung ernsthaft beeinträchtigt wurde.

1.2. Vorteile in der Praxis

