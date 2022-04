In wenigen Tagen zur Cloud-Foundation-Plattform

Meshcloud gab bekannt, dass die Cloud-Foundation-Plattform MeshStack ab sofort als SaaS (Software as a Service) in Europa verfügbar ist. Mit MeshStack sollen große Unternehmen über eine vollständig integrierte Cloud-Foundation-Plattform verfügen, die ihnen hilft, Cloud-Workloads und deren Kosten zu verwalten und abzusichern, sowohl bei Cloud-Anbietern wie AWS, Azure oder GCP als auch in Private-Cloud-Umgebungen.

Die Nachfrage nach Cloud-Foundation-Plattformen wächst, da immer mehr Unternehmen die Cloud in einem Umfang nutzen, der mit manuellen und provisorischen Prozessen nur schwer zu bewältigen ist. Mit dem Angebot adressiert Meshcloud laut eigenen Angaben die Bedürfnisse wachsender Cloud-nativer Unternehmen und ermöglicht ihnen den Einstieg in die Bereitstellung einer internen Cloud Foundation Platform, die die Cloud-Einführung vorantreibt und gleichzeitig die Kontrolle über Sicherheits- und Compliance-Anforderungen behält.

MeshStack decke relevante Funktionen entlang des Lebenszyklus von Cloud-Projekten ab wie Tenant-Management, IAM, Sicherheit, Kosten-Management. Die Plattform ermögliche es Unternehmen, schnell eine interne Self-Service-Plattform für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen zentralen Cloud-Foundation-Teams und DevOps-Teams im gesamten Unternehmen anzubieten. Das Angebot ist laut dem Anbieter in einem Cloud-Rechenzentrum in Frankfurt gehostet.