IP-Konnektivitätsprobleme prüfen und beheben

Fluke Networks kündigte ein Upgrade für den LinkIQ Kabel- und Netzwerktester an. Dieses erweitere die Möglichkeiten des Testers zum Testen und zur Fehlerbehebung bei IP-Netzwerken. Die aktuelle Software sei auf allen neu ausgelieferten LinkIQ-Geräten installiert und als kostenloses Upgrade für bestehende Geräte erhältlich.

Mit Version 1.1 lassen sich nun die Konnektivität und Reaktionszeit zu wichtigen Netzwerkgeräten per Tastendruck überprüfen, so Fluke. Mit LinkIQ könne man IPv4- oder IPv6-Ping-Tests durchführen. Zudem lasse sich die Reaktionszeit für vier Pings zu einem benutzerdefinierten Zielgerät anzeigen. In den Testergebnissen seien die DNS- und DHCP-Server sowie der Gateway-Router angezeigt. LinkIQ zeige auch die IP-Adresse des nächstgelegenen Switches an.

Darüber hinaus ist es laut Fluke möglich, Leistungstests von bis zu 100 MBit/s für zweipaarige Kabel, welche häufig in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen, einzustellen. Die LinkIQ-Benutzeroberfläche ist zudem in zwölf Sprachen verfügbar.

Schließlich ist eine neue Version der LinkWare-PC-Software, dem Industriestandard für Berichterstellung, nun verfügbar. Mit dieser Version sollen sich Berichte mit den Informationen der erweiterten Netzwerktests erstellen lassen, sodass Nutzer ihre Arbeit dokumentieren können.