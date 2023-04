Paessler gab den Launch einer Produkterweiterung seiner Monitoring-Lösungen PRTG bekannt. PRTG OPC UA Server richte sich an Unternehmen aus dem industriellen Sektor, speziell an Teams aus dem Bereich der Fertigungstechnik (OT), in deren Aufsichts- und Kontrollsystemen sich verwertbare Informationen aus dem IT- und OT-Monitoring anzeigen lassen sollen.

Zusammen mit PRTG ermögliche OPC UA Server OT-Administratoren und Anlagenbetreibern die Überwachung ihrer Infrastrukturen über ihre Aufsichts- und Kontrollsysteme. OPC UA Server erweitert den Einsatzbereich von PRTG, da er einen ganzheitlichen Überblick über verschiedene IT- und OT-Elemente in OPC-UA-fähige Systeme bringen soll. Weitere Vorteile seien die zentrale Alarmierung innerhalb bestehender Alarmierungsketten, das Anreichern von Qualitätskontrolldaten mit Daten aus IT-/OT-Komponenten sowie ein interaktives Alarm-Management zwischen IT- und OT-Verantwortlichen.

Zunächst arbeitet die Produkterweiterung ausschließlich mit PRTG Network Monitor inklusive aktiver Wartung. In naher Zukunft will Paessler laut eigenem Bekunden die Anwendung auf PRTG Hosted Monitor und PRTG Enterprise Monitor ausweiten.

Die Anforderungen in der OT-Welt sind sehr vielfältig – daher ist PRTG OPC UA Server in drei Preisstufen mit verschiedenen Funktionen als Abonnement-Modell erhältlich, so die weiteren Angaben. Die Produkterweiterung ist ab sofort verfügbar. Die Anwenderschaft von PRTG mit einem OPC-UA-Server-Abonnement erhalte umfassenden Support durch das Paessler-Team, einschließlich Zugang zu Schulungsmaterialien.