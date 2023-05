Der US-amerikanische Softwarehaus Ivanti aus South Jordan, Utah bietet ab sofort seine Cloud-basierte Automatisierungsplattform Neurons auch von einem Azure-Rechenzentrum in Frankfurt am Main aus an. Der Frankfurter RZ-Standort soll für niedrigere Latenzen sorgen und On-Premise-Bestandskunden den Wechsel zu Ivantis Cloud-Diensten erleichtern.

Ein Anwenderunternehmen profitiere dabei von Microsofts bewährter Azure-Architektur und könne sich auf eine Datenverarbeitung gemäß DSGVO-Vorgaben (Datenschutz-Grundverordnung) verlassen. Mit diesem Rechenzentrumsstandort will Ivanti nicht nur Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ansprechen, sondern auch aus weiteren Ländern der Europäischen Union.

Ivanti Neurons ist eine Cloud-basierte Automatisierungsplattform, die dazu dient, sämtliche Aspekte des IT- und Sicherheitsbetriebs im Unternehmen zu erleichtern. KI-gesteuerte Bots helfen den IT-Teams laut Ivanti-Angaben, versteckte Soft- und Hardware-Assets sowie Cyberbedrohungen zu entdecken, Fehler automatisch und präventiv zu beheben und die komplette Infrastruktur hybrider Arbeitsplätze abzusichern. Die Plattform spüre kontinuierlich Schwachstellen auf und behebe sie. Sie biete außerdem Einblicke in die Softwarelandschaft, um es Unternehmen zu ermöglichen, die Leistung ihrer IT-Infrastruktur über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu optimieren.