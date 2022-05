KI-Strategie voranbringen

Der europäische Cloud-Anbieter OVHcloud erweiterte sein Managed-Services-Portfolio um den Baustein AI Notebooks. Die AI-Tools-Suite biete Unternehmen die Möglichkeit, schnell und einfach komplette Machine-Learning-Modelle von der Idee bis zur Produktion zu erstellen.

Mit der Einführung von AI Notebooks will OVHcloud Unternehmen laut eigenen Angaben einen wesentlichen Baustein für ihre KI-Strategie bereitstellen. Sie sollen damit Modelle erforschen, entwickeln und innerhalb eines Teams teilen können. Basierend auf offenen Standards und Open Source unterstütze AI Notebooks die wichtigsten Code-Editoren auf dem Markt, einschließlich Jupyter und VS Code, sowie den Import der verbreitetsten Frameworks wie TensorFlow, PyTorch, MXNet, Hugging Face sowie viele weitere Bibliotheken. Je nach Bedarf können Entwickler-Teams ihren Notebooks mit einem einzigen Klick beim Start dedizierte CPU- und GPU-Ressourcen zuweisen, so die weiteren Angaben. Die Abrechnung erfolge auf Minutenbasis.

Mit dem Managed-Angebot sollen sich Teams auf ihre KI-Projekte konzentrieren können, ohne sich um die Konfiguration oder Installation ihrer Notebooks kümmern zu müssen. AI Notebooks ist die aktuelle Ergänzung des hauseigenen KI-Lösungsportfolios, das Data-Science-Teams laut OVHcloud in den verschiedenen Phasen ihrer Projekte unterstütze, von der Speicherung (OVHcloud Object Storage) über die Datenverarbeitung (Apache Spark) und die Exploration (AI-Notebooks) bis hin zum Training (AI-Training) und schließlich zur Modellbereitstellung (ML Serving).

OVHcloud hat AI Notebooks laut eigenen Angaben in den firmeneigenen Rechenzentren konzipiert und entwickelt, was die vollständige Reversibilität der Daten und die Immunität gegenüber extraterritorialen Gesetzen garantiere. Die von OVHcloud betriebene Infrastruktur erfülle die Sicherheits- und Datenschutzstandards entsprechend den Zertifizierungen nach ISO 27001 und HDS (Health Data Hosting) sowie der DSGVO-Konformität.